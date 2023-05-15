Гроші скінчаться влітку: у США починають обговорювати новий пакет допомоги Україні

З пакета допомоги Україні на 48 мільярдів доларів, який Конгрес США схвалив у грудні 2022 року, залишилося близько 6 мільярдів доларів, тобто до середини літа у Пентагону можуть закінчитися гроші на зброю. Білий дім вже почав обговорювати новий пакет.

Законодавці США стурбовані майбутніми планами Білого дому, оскільки адміністрація попроситиме ще один великий пакет. Проте там не впевнені, чи цього буде достатньо, пише Politico.

Зазначається, що багато членів Сенату погоджуються з тим, що фінансування допомоги Україні має продовжуватися безперервно, особливо в той момент, коли Київ готується розпочати широкомасштабний контрнаступ і відвоювати території у росіян.

"Надзвичайно важливо, щоб адміністрація надала Україні те, що їй потрібно", — сказала сенатор Сьюзен Коллінз лідерам Пентагону. Поза слуханнями вона додала, що стурбована темпами надання допомоги від США.

Ще один чиновник з адміністрації додав, що наразі незрозуміло, як можуть змінитися потреби України під час або після контрнаступу, але адміністрація віддана підтримці Києва.

Проте, видання наголошує, що це не той самий Конгрес, який схвалив останню велику партію грошей, і це не той самий збіг обставин.

Є ймовірність, що цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може наштовхнутися на бурхливу дискусію та майже напевно зіткнеться з опозицією невеликої, але гучної групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що броньовані машини, обіцяні США, надходять лише партіями, що суперечить заяві генерала Європейського командування Крістофера Каволі, який минулого місяця заявив Конгресу, що Україна отримала понад 98% бойових машин, які вона запитувала.

Цього місяця США оголосили про пакет безпілотників, артилерії, систем протиповітряної оборони, а також програмного забезпечення та технічної допомоги вартістю 1,2 мільярда доларів США для мереж протиповітряної оборони України. Усі ці предмети будуть укладені за контрактом з оборонними компаніями США та покликані підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Цей пакет залишає 4 мільярди доларів на Ініціативу сприяння безпеці Україні, що ще більше виснажує наявні гроші.