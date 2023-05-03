США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $300 мільйонів: що у ньому

Міністерство оборони США оголосило про виділення зі своїх запасів додаткової військової допомоги Україні на суму до 300 мільйонів доларів для задоволення її критичних потреб у відбитті російської агресії. Як зазначають у відомстві, це вже 37-е подібне рішення адміністрації президента Джозефа Байдена з серпня 2021 року.

Нинішній пакет включає додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS, додаткові 155-міліметрові гаубиці, артилерійські снаряди того ж калібру, мінометні снаряди калібрів 120 мм, 81 мм та 60 мм.

Також Україна отримає ракети для протитанкових комплексів із оптичним прицілом TOW, некеровані авіаційні ракети Hydra-70 та шведські ручні протитанкові гранатомети Carl Gustaf і AT-4.

Крім того, до нового пакету допомоги увійшли стрілецька зброя та боєприпаси до неї, підривні боєприпаси для подолання перешкод, вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки, контрольно-діагностичне обладнання для техобслуговування та ремонту автомобілів, запасні частини та інше польове спорядження.

Кількісні характеристики в рамках цього постачання не наводяться. Зазначимо, що про попередній, 36-й пакет допомоги Україні із запасів американського Міноборони на суму до 325 мільйонів доларів було оголошено 19 квітня, напередодні проведення чергового засідання міжнародної контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн".

Зазначимо, що виділення США нового пакету військової допомоги відбувається у світлі очікуваного найближчим часом контрнаступу України на окуповані Росією території, деталі якого керівництво країни приховує не лише публічно, а й, як повідомляють ЗМІ, навіть від західних союзників.