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Для наступу та розмінувань: Данія сформувала свій найбільший пакет військової допомоги для України
Данія направить Україні пакет військової допомоги на суму 1,7 мільярда датських крон (близько $250 млн), який є найбільшим серед усіх, що раніше країна надавала українським силам. До нього увійдуть засоби для розмінування, а також техніка, яка, як вважають в Копенгаґені, необхідна ЗСУ для контрнаступу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Данії.
До пакету включили:
- броньовані евакуаційно-інженерні машини;
- засоби розмінування, здатні протидіяти мінам і використовуються для розмінування;
- шланги для розмінування;
- мінометні гранати;
- боєприпаси до артилерійської установки Carl Gustaf;
- пересувні польові мости;
- прилади нічного бачення;
- кошти, виділені на закупівлю ППО;
- 50 мільйонів євро на підтримку НАТО нелетальною технікою для України.
"Пакет допомоги є найбільшим наразі від Данії та призначений для підтримки майбутнього українського наступу. Пакет потребує дозволу фінансового комітету", — зазначили у відомстві, уточнивши, що тепер підтримка від Данії досягає 11 мільярдів датських крон.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше Данія надавала Україні військову допомогу ще на 1 мільярд крон (близько 134 мільйонів євро, або 5,2 мільярда гривень). До цього, у січні Данія вирішила передати Україні всі свої 19 самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва. У лютому в українському Міноборони зазначали, що вона вже їх отримали.