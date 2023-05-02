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Для наступу та розмінувань: Данія сформувала свій найбільший пакет військової допомоги для України

військова допомога від Данії
Українські військові проходили навчання у Великій Британії за підтримки Данії. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Данія направить Україні пакет військової допомоги на суму 1,7 мільярда датських крон (близько $250 млн), який є найбільшим серед усіх, що раніше країна надавала українським силам. До нього увійдуть засоби для розмінування, а також техніка, яка, як вважають в Копенгаґені, необхідна ЗСУ для контрнаступу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Данії.

До пакету включили:

  • броньовані евакуаційно-інженерні машини;
  • засоби розмінування, здатні протидіяти мінам і використовуються для розмінування;
  • шланги для розмінування;
  • мінометні гранати;
  • боєприпаси до артилерійської установки Carl Gustaf;
  • пересувні польові мости;
  • прилади нічного бачення;
  • кошти, виділені на закупівлю ППО;
  • 50 мільйонів євро на підтримку НАТО нелетальною технікою для України.

"Пакет допомоги є найбільшим наразі від Данії та призначений для підтримки майбутнього українського наступу. Пакет потребує дозволу фінансового комітету", — зазначили у відомстві, уточнивши, що тепер підтримка від Данії досягає 11 мільярдів датських крон.

Раніше Данія надавала Україні військову допомогу ще на 1 мільярд крон (близько 134 мільйонів євро, або 5,2 мільярда гривень). До цього, у січні Данія вирішила передати Україні всі свої 19 самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва. У лютому в українському Міноборони зазначали, що вона вже їх отримали.

Автор:
Віта Молодан