Данія надішле Україні зброї ще на €130 мільйонів

Данія має намір надати Україні військову допомогу ще на 1 мільярд крон (близько 134 мільйонів євро, або 5,2 мільярда гривень). Як йдеться у повідомленні датського Міністерства оборони, це підтримує переважна більшість депутатів місцевого парламенту.

До нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для стрілецької зброї, великокаліберні кулемети, протитанкові міни та ракети протиповітряної оборони. Він буде профінансований із новоствореного фонду, про який було оголошено раніше у середу.

"Я дуже радий, що переважна більшість у данському парламенті об'єдналася, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет допомоги містить те, що Україна дуже конкретно запросила. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо виконати це прохання", - заявив виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунн Поульсен.

Зазначається, що Збройні сили Данії розпочали підготовку відправки боєприпасів, щоб вони були передані Україні якнайшвидше. У Міноборони наголошують, що Данія загалом передала Україні зброї та техніки вже на 5 мільярдів крон (понад 670 мільйонів євро за нинішнім курсом), що мало велике значення для боротьби України за свободу.

Нагадаємо, що у січні Данія вирішила передати Україні всі свої 19 самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва. У лютому в українському Міноборони зазначали, що вона вже їх передала.

Перед цим уряд Данії оголосив, що направить 300 мільйонів крон (40 мільйонів євро) до Міжнародного фонду для України, створеного для закупівлі озброєння для України.