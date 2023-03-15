Дания отправит Украине оружия еще на €130 миллионов

Дания намерена предоставить Украине военную помощь еще на 1 миллиард крон (около 134 миллионов евро, или 5,2 миллиарда гривен). Как говорится в сообщении датского Министерства обороны, это поддерживает подавляющее большинство депутатов местного парламента.

В новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты противовоздушной обороны. Он будет профинансирован из новосозданного фонда, о котором было объявлено ранее в среду.

"Я очень рад, что подавляющее большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет помощи содержит то, что Украина очень конкретно запросила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем выполнить эту просьбу", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунн Поульсен.

Отмечается, что Вооруженные силы Дании приступили к подготовке отправки боеприпасов, чтобы они были переданы Украине как можно скорее. В Минобороны подчеркивают, что Дания в целом передала Украине оружия и техники уже на 5 миллиардов крон (более 670 миллионов евро по нынешнему курсу), что имело большое значение для борьбы Украины за свободу.

Напомним, что в январе Дания решила передать Украине все свои 19 самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства. В феврале в украинском Минобороны отмечали, что она уже их передала.

Перед этим правительство Дании объявило, что направит 300 миллионов крон (40 миллионов евро) в Международный фонд для Украины, созданный для закупки вооружения для Украины.