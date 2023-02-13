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Украина получила от Дании все САУ Caesar, которыми владела
Дания передала украинской армии все 19 самоходных артиллерийских установок французского производства Caesar, которыми владела.
"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы", – отмечается в сообщении Министерства обороны Украины в Twitter.
Правительство Дании согласовало передачу САУ Caesar еще 19 января. Согласно принятому решению, Украина получила 19 гаубиц. При этом отмечалось, что передача САУ Украине приведет к задержке развертывания 1 бригады Дании, поэтому датское правительство рассматривает возможность запуска быстрого приобретения новых вооружений.
Напомним, что и Франция намерена поставить Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к переданным ранее 18-ти. Об этом сообщал на пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым министр обороны Франции Себастьен Лекорню.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Лекорню отметил, что поставки Caesar для Украины будут финансироваться в рамках фонда поддержки в размере € 200 млн, призванного разрешить Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей, о создании которого сообщалось в конце декабря.