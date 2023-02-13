Украина получила от Дании все САУ Caesar, которыми владела

Дания передала украинской армии все 19 самоходных артиллерийских установок французского производства Caesar, которыми владела.

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"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы", – отмечается в сообщении Министерства обороны Украины в Twitter.

Правительство Дании согласовало передачу САУ Caesar еще 19 января. Согласно принятому решению, Украина получила 19 гаубиц. При этом отмечалось, что передача САУ Украине приведет к задержке развертывания 1 бригады Дании, поэтому датское правительство рассматривает возможность запуска быстрого приобретения новых вооружений.

Напомним, что и Франция намерена поставить Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к переданным ранее 18-ти. Об этом сообщал на пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Лекорню отметил, что поставки Caesar для Украины будут финансироваться в рамках фонда поддержки в размере € 200 млн, призванного разрешить Украине покупать оружие и военное снаряжение непосредственно у французских производителей, о создании которого сообщалось в конце декабря.