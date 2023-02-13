Україна отримала від Данії всі САУ Caesar, якими та володіла

Данія передала українській армії усі 19 самохідних артилерійських установок французького виробництва Caesar, якими володіла.

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"Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи", – наголошується у повідомленні Міністерство оборони України у Twitter.

Уряд Данії погодив передання САУ Caesar ще 19 січня. Згідно з ухваленим рішенням, Україна отримала 19 гаубиць. При цьому наголошувалося, що передання САУ Україні призведе до затримки розгортання 1 бригади Данії, тому данський уряд розглядає можливість запуску швидкого придбання нових озброєнь.

Нагадаємо, що і Франція має намір поставити Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar на додаток до переданих раніше 18. Про це повідомляв на прес-конференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Лекорню зазначив, що постачання Caesar для України фінансуватиметься в рамках фонду підтримки у розмірі €200 млн, покликаного дозволити Україні купувати зброю та військове спорядження безпосередньо у французьких виробників, про створення якого повідомлялося наприкінці грудня.