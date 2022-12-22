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Дания пожертвует еще €40 миллионов в фонд закупки оружия для Украины
Правительство Дании внесет 300 миллионов крон (около 1,6 миллиарда гривен, или 40 миллионов евро) в Международный фонд для Украины (IFU), созданный для закупки вооружения для Украины.
Как отмечается в сообщении датского правительства, этот вопрос оно согласовало с партиями, представленными в Фолькетинге (парламенте). Средства поступят из резерва Министерства обороны Дании.
"Борьба Украины за свободу — это также наша и европейская борьба за свободу. Поэтому правительство вместе с партиями в датском парламенте решили пожертвовать дополнительно 300 миллионов датских крон для Украины. Правительство Дании продолжит поддерживать украинцев как в финансовом, так и в военном и гуманитарном плане", — заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.
По словам датского чиновника, в 19 декабря он виртуально пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским, и тот подчеркивал постоянную потребность Украины в поддержке со стороны внешнего мира, потому он сейчас рад оказать такую помощь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Международный фонд для Украины был создан Великобританией для финансирования поставок Украине военной техники. Кроме нее и Дании, участницами фонда являются также Нидерланды и Норвегия. В частности, последние в начале ноября объявили, что внесут в него соответственно 100 и около 146 миллионов евро.