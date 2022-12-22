Дания пожертвует еще €40 миллионов в фонд закупки оружия для Украины

Правительство Дании внесет 300 миллионов крон (около 1,6 миллиарда гривен, или 40 миллионов евро) в Международный фонд для Украины (IFU), созданный для закупки вооружения для Украины.

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Как отмечается в сообщении датского правительства, этот вопрос оно согласовало с партиями, представленными в Фолькетинге (парламенте). Средства поступят из резерва Министерства обороны Дании.

"Борьба Украины за свободу — это также наша и европейская борьба за свободу. Поэтому правительство вместе с партиями в датском парламенте решили пожертвовать дополнительно 300 миллионов датских крон для Украины. Правительство Дании продолжит поддерживать украинцев как в финансовом, так и в военном и гуманитарном плане", — заявил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

По словам датского чиновника, в 19 декабря он виртуально пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским, и тот подчеркивал постоянную потребность Украины в поддержке со стороны внешнего мира, потому он сейчас рад оказать такую помощь.

Напомним, что Международный фонд для Украины был создан Великобританией для финансирования поставок Украине военной техники. Кроме нее и Дании, участницами фонда являются также Нидерланды и Норвегия. В частности, последние в начале ноября объявили, что внесут в него соответственно 100 и около 146 миллионов евро.