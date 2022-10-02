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Словакия изготовит для Украины еще 16 САУ Zuzana 2: за них заплатят Дания, Германия и Норвегия
Словацкая госкомпания Konštrukta-Defence изготовит для Украины еще 16 155-миллиметровых самоходных гаубиц Zuzana 2. Об этом сообщает Министерство обороны Словакии.
Соответствующее соглашение 2 октября подписали в Копенгагене министры обороны Словакии Ярослав Надь и Дании Мортен Бёдсков.
При этом производство новой техники будет совместно финансироваться Данией, Германией и Норвегией, которые выделили на эти цели 92 миллиона евро.
"Украина нуждается в нашей помощи в защите своей страны и жизни людей, поэтому мы также пытаемся найти все возможности на международном уровне, чтобы оказать ей действенную поддержку", - сказал Надь, добавив, что артиллерийские системы являются ключевым элементом боевого обеспечения в широком спектре операций.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что гаубицы по контракту для Украины будут изготовлены в течение ближайших месяцев и постепенно поставлены начиная со второй половины 2023 года.
Напомним, что в августе Словакия уже поставила четыре из восьми гаубиц Zuzana 2 Украине по договору о коммерческой купле-продаже, заключенному в июне текущего года.