Словаччина передасть Україні гаубиці Zuzana2

Міністерства оборони України та Словаччини підписали контракт на постачання ЗСУ восьми гаубиць Zuzana2. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над у своєму Twitter.

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"Радий підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana2 для України підписано - вісім штук буде доставлено в Україну. Дякуємо міністру оборони України Олексію Резнікову за його особисту участь, а також Konstructa Defence та колегам із Міністерства оборони Словаччини", - прокоментував Над.

Зазначимо, що останнім часом партнери один за одним ухвалюють рішення постачати в Україну важке озброєння для захисту від російської агресії, хоча раніше утримувалися від такої військової допомоги.

Зокрема, напередодні міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що його країна передасть Україні пускові установки M270, які здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню HIMARS. Це сталося після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував черговий пакет допомоги для України у війні з Росією.