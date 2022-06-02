Великобританія передасть Україні ракетні комплекси, здатні вражати цілі на відстані до 80 км

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що його країна передасть Україні пускові установки M270, здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів, що значно підвищить можливості українських сил. Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що рішення надати Збройним силам України реактивні системи залпового вогню Великобританія ухвалювала спільно зі США. Він також підтвердив, що американські партнери відправлять Києву новітні установки HIMARS.

"У міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватись і наша підтримка України. Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору застосовували для знищення міст", - сказав голова оборонного відомства.

У Британському уряді додали, що українських військових навчать, як використовувати пускові установки у Великій Британії, тому ефективність пускових установок буде максимальною.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що президент США Джозеф Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив надати реактивні системи залпового вогню HIMARS. Це сталося після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував черговий пакет допомоги для України у війні з Росією.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина поставить Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.