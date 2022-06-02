Великобритания передаст Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на расстоянии до 80 км

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна передаст Украине пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров, что "значительно повысит возможности украинских сил". Об этом сообщает CNN.

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Известно, что решение предоставить Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня Великобритания принимала совместно с США. Он также подтвердил, что американские партнеры отправят Киеву свои новейшие установки HIMARS.

"По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов", — сказал глава оборонного ведомства.

В Британском правительстве добавили, что украинских военных обучат тому, как использовать пусковые установки в Великобритании, поэтому эффективность пусковых установок будет максимальной.

Напомним, накануне сообщалось, что президент США Джозеф Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня HIMARS. Это произошло после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет помощи для Украине в войне с Россией.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.