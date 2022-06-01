США планирует продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против россии.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что продажа беспилотников General Atomics все еще может быть заблокирована Конгрессом. Однако существует риск изменения политики в последний момент, что может сорвать план, который находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель.

Украина использовала несколько типов беспилотных летательных аппаратов меньшего радиуса действия против российских войск. Среди них: AeroVironment RQ-20 Puma AE и турецкий Bayraktar-TB2.

В то же время, "Серый орел" является технологическим скачком, потому что он может летать до 30 и более часов в зависимости от своей миссии и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей.

"Продажа имеет большое значение, поскольку она впервые выводит на поле боя против россии передовую многократную американскую систему, способную наносить многочисленные глубокие удары", - отмечает агентство.

Напомним, президент США Джо Байден в рамках нового пакета военной помощи для Украины решил предоставить реактивные системы залпового огня HIMARS.

Кроме этого, Германия поставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.