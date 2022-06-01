США планують продати Україні бойові безпілотники Grey Eagle, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire для використання на полі бою проти Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела.

Зазначається, що продаж безпілотників General Atomics все ще може бути заблокований Конгресом. Однак існує ризик зміни політики в останній момент, що може зірвати план, який перебуває на розгляді Пентагону протягом декількох тижнів.

Україна використала кілька типів безпілотних літальних апаратів меншого радіусу дії проти російських військ. Серед них: AeroVironment RQ-20 Puma AE та турецький Bayraktar-TB2.

Водночас, "Сірий орел" є технологічним стрибком, тому що він може літати до 30 і більше годин, залежно від своєї місії та збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей.

"Продаж має велике значення, оскільки він вперше виводить на поле бою проти Росії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати численних глибоких ударів", - зазначає агентство.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у рамках нового пакету військової допомоги для України вирішив продати реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Окрім цього Німеччина поставить Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.