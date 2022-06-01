Україна не атакуватиме Росію американськими РСЗВ, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на деякі побоювання в Білому домі заявив, що Київ не має планів використовувати реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) для завдання удару по території РФ.

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Про це глава держави повідомив у інтерв'ю телеканалу Newsmax.

"Я знаю, що люди в Сполучених Штатах чи хтось у Білому домі заявляє, що ми можемо їх (РСЗВ — Delo.ua ) використати для атаки на Росію. Дивіться, ми не збираємось нападати на Росію. Ми не зацікавлені у Російській Федерації, не боремося на її території", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що американська зброя потрібна Україні для захисту від агресора, а не для атаки.

Нагадаємо, Вашингтон був стурбований ймовірною ескалацією, якщо Україна використовуватиме РСЗВ для завдання ударів углиб території РФ. Через це США відкладали постачання Україні цього озброєння. Однак незабаром президент Джозеф Байден вирішив передати Україні ракетні системи, які зможуть вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.