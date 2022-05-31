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У США уточнили заяву Байдена про постачання Україні далекобійних ракет
У США уточнили заяву президента Джо Байдена про постачання Україні далекобійних ракет. Раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не постачатиме Києву зброю, яка може досягти території Росії.
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Так, колишній посол США в Росії, міжнародний експерт Майкл Макфол розповів, що саме мав на увазі американський лідер.
"Уточнюючі коментарі від адміністрації Байдена щодо MLRS більш обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних ракет із більшою дальністю, ніж зараз є в українців, але не ракет, здатних завдати удару вглиб Росії", - написав він.
Раніше повідомлялося, що США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території РФ.Підписуйтесь на наш Telegram канал