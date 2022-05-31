У США уточнили заяву Байдена про постачання Україні далекобійних ракет

У США уточнили заяву президента Джо Байдена про постачання Україні далекобійних ракет. Раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не постачатиме Києву зброю, яка може досягти території Росії.

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Так, колишній посол США в Росії, міжнародний експерт Майкл Макфол розповів, що саме мав на увазі американський лідер.

"Уточнюючі коментарі від адміністрації Байдена щодо MLRS більш обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних ракет із більшою дальністю, ніж зараз є в українців, але не ракет, здатних завдати удару вглиб Росії", - написав він.

Clarifying comments from @POTUS administration on #MLRS are more assuring. Ukraine will get new shipments of precision-guided missiles with longer ranges than Ukrainians have now, but not rockets that can strike deep into Russia. — Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022

Раніше повідомлялося, що США не надсилатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території РФ.