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Арестович про заяву Байдена щодо РСЗВ: Нам вистачить ракет, що летять на 70 км
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву президента Джо Байдена про відмову постачати Україні РСЗВ великої дальності.
Своєю думкою Арестович поділився в ефірі "Фейгін Live" .
За його словами, заяву Байдена слід сприймати спокійно. Він пояснив, що ракети M270 дуже різні: є високоточні ракети, які летять майже на 300 км, є некеровані ракети, які летять на 70 км.
"Нам і 70 км з головою вистачить. Але це йдеться про ракети, а не ракетні установки. Рішення про комплекси прийматиметься найближчим часом, і ми зрозуміємо, будуть поставляють їх чи ні… Не дадуть - тоді влаштуємо зразково-показову істерику", – сказав Арестович.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, у газеті The New York Times з посиланням на анонімні джерела у Білому домі повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну РСЗВ великої дальності. Йдеться про установки Himars, куди можна встановити тактичні ракети, що б'ють на 300-500 км.
Проте пізніше Байден заявив, що США не постачатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території Російської Федерації.