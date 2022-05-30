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Арестович про заяву Байдена щодо РСЗВ: Нам вистачить ракет, що летять на 70 км

Олексій Арестович, Арестович, радник голови ОП

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву президента Джо Байдена про відмову постачати Україні РСЗВ великої дальності.

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Своєю думкою Арестович поділився в ефірі "Фейгін Live" .

За його словами, заяву Байдена слід сприймати спокійно. Він пояснив, що ракети M270 дуже різні: є високоточні ракети, які летять майже на 300 км, є некеровані ракети, які летять на 70 км.

"Нам і 70 км з головою вистачить. Але це йдеться про ракети, а не ракетні установки. Рішення про комплекси прийматиметься найближчим часом, і ми зрозуміємо, будуть поставляють їх чи ні… Не дадуть - тоді влаштуємо зразково-показову істерику", – сказав Арестович.

Нагадаємо, у газеті The New York Times з посиланням на анонімні джерела у Білому домі повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну РСЗВ великої дальності. Йдеться про установки Himars, куди можна встановити тактичні ракети, що б'ють на 300-500 км.

Проте пізніше Байден заявив, що США не постачатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території Російської Федерації.

Автор:
Анастасія Дєдковська