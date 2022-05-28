Глава Європолу вважає, що зброя в Україні після війни може потрапити до рук злочинців

Глава Європейського поліцейського управління (Європол) Катрін Де Болле стурбована кількістю зброї, яка постачається в Україну країнами-союзниками. Вона вважає, що після закінчення війни озброєння може потрапити до рук злочинців.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє телевізійна служба новин RTL Nieuws із посиланням на бесіду єврочиновника із німецькою газетою Die Weltam Sonntag.

"Необхідно запобігти ситуації, що сталася 30 років тому під час війни на Балканах", - заявила вона.

Де Болле додала, що після бойових конфліктів на Балканах уже понад тридцять років зброя використовується злочинними угрупованнями. Саме тому Європол планує створити спеціальний міжнародний підрозділ боротьби з розповсюдженням зброї, яку використовували під час війни. Але спочатку необхідно розробити стратегію на вирішення цього питання.

"Наразі необхідно стежити за підозрілими переміщеннями екстремістів та терористів між Україною та ЄС. Наразі ситуація мінлива і незрозуміла", – зазначила Катрін де Болле.

Нагадаємо, за час війни кількість українців, які підтримують надання громадянам права на володіння вогнепальною зброєю, зросла вдвічі. Наразі таку ініціативу підтримують 58% громадян, проти неї виступають 39%. 61% вважають, що масове озброєння громадян України вогнепальною зброєю сприятиме зміцненню обороноздатності країни. 36% - протилежної думки.