58% украинцев поддерживают легализацию огнестрельного оружия, - опрос

За время войны число украинцев которые поддерживают предоставления гражданам права на владение огнестрельным оружием выросло вдвое. Сейчас такую инициативу поддерживают 58% граждан, против нее выступают 39%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”.

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"В условиях войны более чем вдвое возросло количество поддерживающих предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами. Сегодня поддерживают такую ​​инициативу 58%, не поддерживают – 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников (в 2018-2021 поддерживали такую ​​идею около четверти, не поддерживали – больше 70%). Сторонников вооружения граждан больше среди жителей центра страны, респондентов молодой и средней возрастной групп, мужчин", - сообщает группа "Рейтинг".

Респонденты, имеющие родственников, сегодня защищающих страну на войне, более лояльны к идее предоставления права граждан на владение оружием, чем остальные.

61% считают, что массовое вооружение граждан Украины огнестрельным оружием будет способствовать укреплению обороноспособности страны. 36% – противоположного мнения. Больше этот тезис поддерживают молодежь, мужчины и желающие иметь оружие.

Источник: Рейтинг

45% считают, что создание юридических условий для свободной покупки огнестрельного оружия увеличит личные свободы граждан, 40% – наоборот, считают, что свободы будут ущемлены в таких условиях. Последних больше среди жителей востока, женщин и противников создания условий для свободной покупки огнестрельного оружия.

Источник: Рейтинг

В то же время 58% опасаются, что свободная покупка огнестрельного оружия приведет к увеличению преступности. Противоположного мнения – 35%. Последних больше среди жителей центра, мужчин и желающих стать владельцами огнестрельного оружия.

Около 80% респондентов не испытывали необходимости владеть огнестрельным оружием до начала вторжения россии. В то же время сегодня 44% хотели бы быть владельцами огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Сегодня треть из тех, кто не хотел иметь оружие до войны – сменили мнение на противоположное, а почти половина из них хотят, чтобы оружие имели члены семьи.

60% мужчин и 28% женщин хотели бы сейчас быть владельцем огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. При этом, если женщины скорее не хотят лично владеть оружием, большинство женщин среднего и младшего возраста хотели бы, чтобы оружием владели члены их семьи.

Источник: Рейтинг

Среди тех, кто хочет иметь оружие, большинство (70%) хотели иметь одну единицу оружия. 21% – две, 9% – три и более. Среди видов оружия предпочитают пистолеты (57%) и чуть меньше – автоматы (48%). Ружье хотели бы иметь 18%.

Источник: Рейтинг

Почти 60% мужчин и 30% женщин воспользовались бы правом покупки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, если бы у них была такая финансовая и юридическая возможность.

В то же время 64% считают, что существует значительная угроза нелегального обращения оружия после окончания войны. 31% считают, что хотя такая угроза существует, но она незначительна. 3% вообще не видят вероятной угрозы.

17% опрошенных (в т.ч. 31% мужчин и 4% женщин) отметили, что в совершенстве умеют пользоваться огнестрельным оружием. 38% – в общих чертах. 45% заявили, что у них нет таких навыков. Среди тех, кто умеет пользоваться огнестрельным оружием только в общих чертах, две трети хотели бы улучшить свои навыки. Среди тех, кто вообще не умеет, таких – 37%. Интересно, что среди женщин молодого и среднего возраста больше половины хотели научиться владеть оружием.

Большинство опрошенных (72%) поддерживают идею внедрения в Украине обязательного обучения по владению огнестрельным оружием для гражданского населения. 26% – не поддерживают.

Напомним, 23 февраля за день до начала войны Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает разрешение в Украине оборота огнестрельного оружия.