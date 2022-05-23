58% українців підтримують легалізацію вогнепальної зброї, - опитування

За час війни кількість українців, які підтримують надання громадянам права на володіння вогнепальною зброєю, зросла вдвічі. Наразі таку ініціативу підтримують 58% громадян, проти неї виступають 39%. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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"В умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. Сьогодні підтримують таку ініціативу 58%, не підтримують – 39%, таким чином вперше за історію дослідження цього питання кількість прихильників ідеї перевищила кількість противників. (у 2018-2021 підтримували таку ідею близько чверті, не підтримували – більше 70%.) Прибічників озброєння громадян більше серед мешканців центру країни, респондентів молодої та середньої вікової груп, чоловіків", - повідомляє група "Рейтинг".

Респонденти, які мають родичів, які сьогодні захищають країну на війні, більш лояльні до ідеї надання права громадян на володіння зброєю, ніж інші.

61% вважають, що масове озброєння громадян України вогнепальною зброєю сприятиме зміцненню обороноздатності країни. 36% - протилежної думки. Більше цю тезу підтримують молодь, чоловіки та бажаючі мати зброю.

Джерело: Рейтинг

45% вважають, що створення юридичних умов для вільного придбання вогнепальної зброї збільшить особисті свободи громадян, 40% – навпаки, вважають, що свободи будуть обмежені в таких умовах. Останніх більше серед жителів сходу, жінок та противників створення умов для вільної купівлі вогнепальної зброї.

Джерело: Рейтинг

Водночас 58% побоюються, що вільне придбання вогнепальної зброї призведе до збільшення злочинності. Протилежної думки – 35%. Останніх більше серед мешканців центру, чоловіків та бажаючих стати власниками вогнепальної зброї.

Близько 80% респондентів не мали необхідності володіти вогнепальною зброєю до початку вторгнення росії. Водночас сьогодні 44% хотіли б бути власниками вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Сьогодні третина тих, хто не хотів мати зброю до війни – змінили думку на протилежну, а майже половина з них хочуть, щоб зброю мали члени сім'ї.

60% чоловіків та 28% жінок хотіли б зараз бути власником вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. При цьому якщо жінки швидше не хочуть особисто володіти зброєю, більшість жінок середнього та молодшого віку хотіли б, щоб зброєю володіли члени їхньої сім'ї.

Джерело: Рейтинг

Серед тих, хто хоче мати зброю, більшість (70%) хотіли мати одну одиницю зброї. 21% – дві, 9% – три та більше. Серед видів зброї воліють пістолети (57%) та трохи менше – автомати (48%). Рушниця хотіли б мати 18%.

Джерело: Рейтинг

Майже 60% чоловіків і 30% жінок скористалися б правом купівлі вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, якби вони мали таку фінансову та юридичну можливість.

Водночас 64% вважають, що є значна загроза нелегального поводження зброї після закінчення війни. 31% вважають, що хоча така загроза є, але вона незначна. 3% взагалі не бачать можливої загрози.

17% опитаних (у т.ч. 31% чоловіків та 4% жінок) зазначили, що досконало вміють користуватися вогнепальною зброєю. 38% - загалом. 45% заявили, що вони не мають таких навичок. Серед тих, хто вміє користуватися вогнепальною зброєю лише загалом, дві третини хотіли б покращити свої навички. Серед тих, хто взагалі не вміє, таких – 37%. Цікаво, що серед жінок молодого та середнього віку більше половини хотіли навчитися володіти зброєю.

Більшість опитаних (72%) підтримують ідею запровадження в Україні обов'язкового навчання з володіння вогнепальною зброєю для цивільного населення. 26% – не підтримують.

Нагадаємо, 23 лютого за день до початку війни Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроект, який передбачає дозвіл в Україні обігу вогнепальної зброї.