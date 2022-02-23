Верховная Рада намерена разрешить в Украине оборот гражданского огнестрельного оружия, однако под это решение не подпадает короткоствольное оружие.

За соответствующий законопроект №5708 в первом чтении проголосовало 274 депутата, в том числе 203 из фракции "Слуга народа", 17 из "Европейской солидарности", 12 из "Батькивщины", 6 из "Голоса", 16 из группы "За будущее", 12 из группы "Доверие".

Против проголосовало четыре нардепа — все из "Оппозиционной платформы - За жизнь". При этом еще 42 депутата из разных фракций воздержались. После этого голосования Рада 276 голосами решила также сократить подготовку законопроекта ко второму чтению.

Документом, как указано в пояснительной записке, предлагается прописать понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, условия и порядок получения гражданами Украины и юрлицами документов о праве собственности на него, а также классификация такого оружия (вводятся категории от A до E).

Законопроект предусматривает разработку порядка выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, для чего должна быть создана специальная информационно-справочная система, использующая электронные подписи лиц, формирующих такие заключения.

Также предусмотрена разработка порядка создания и ведения Единого госреестра гражданского огнестрельного оружия. Проект закона определяет полномочия субъектов реестра, общие основы гражданского оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, основы прав и обязанностей владельцев такого оружия, устанавливает порядок получения права на такое оружие и боеприпасы, порядок страхования гражданской ответственности владельцев оружия.

При этом предусматриваются ограничения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы и вместе с тем предусматриваются использование его для самозащиты; определяется понятие зон, свободных от оружия; прописываются основы хоздеятельности в сфере оборота гражданского оружия и боеприпасов; определяются общие принципы владения и использования таким оружием и боеприпасами иностранцами и лицами без гражданства.

Кроме того, документ призван урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов в Украину, временный вывоз их из Украины, а также предусмотреть государственный контроль в сфере обращения такого оружия.

Право на владение оружием, согласно законопроекту, смогут получить дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, первый раз на три года, а в дальнейшем каждый раз на пять лет. Людям с медицинскими противопоказаниями или судимостями удостоверение владельца оружия получить будет нельзя.

Совершеннолетние лица, прошедшие специальное обучение, получат право на оружие категории D (длинноствольное огнестрельное гладкоствольное). Разрешение на гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое) смогут иметь лишь лица, деятельность которых связана с риском для жизни и здоровья.

Оружие категории С смогут легально иметь совершеннолетние спортсмены, не реже двух раз в год участвовавшие в соревнованиях в составе сборных Украины и имеющие звание мастера спорта в видах спорта, включающих стрельбу.

Разрешение на оружие категории Е (длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное) смогут получить лишь граждане от 25 лет, не привлекавшиеся к административной ответственности более двух раз за нарушение правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия.

Суть законопроекта в инфографике портала "Слово и дело"

Авторами законопроекта значится 41 депутат (почти все из фракции "Слуга народа"), включая председателя Рады Руслана Стефанчука.

Напомним, что 4 марта 2021 года Верховная Рада отказалась поддержать два законопроекта об обращении гражданского оружия и боеприпасов, а также отправить их на повторное первое чтение. Один из них был внесен 44 депутатами, из которых 40 представляли фракцию "Слуга народа", а другой — представителем "Голоса" Андреем Шараскиным.

Причем если второй действительно был рекомендован к отклонению профильным комитетом, который на тот момент возглавлял нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский, то первый документ комитет как раз рекомендовал одобрить.

Монастырский после этого сообщил, что депутаты планируют наработать новый законопроект об обращении гражданского оружия, но без урегулирования обращения короткоствольного огнестрельного оружия. Тогдашний нардеп выразил уверенность, что "вопрос огнестрельного оружия отброшен", в этом созыве парламент больше не вернется к нему, а сможет рассмотреть лишь примерно через три-пять лет.

При этом ранее, в октябре 2020 года, глава Национальной полиции Игорь Клименко, занимающий эту должность и сейчас, заявлял, что выступает против легализации оружия, отмечая, что "надо сначала закончить войну" и "навести порядок с тем оружием, что у нас есть".

В сентябре 2021 года, когда Монастырский возглавил МВД, он также заявил, что как соавтор нового законопроекта об оружии выступает все же против легализации именно короткоствольного оружия.

Отметим также, что нынешний министр обороны Алексей Резников выступает за принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия, но с правом на хранение короткоствола, хотя и без права на ношение.