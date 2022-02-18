В Киеве презентовали Единый реестр оружия

15 и 16 февраля в Киеве состоялась Первая национальная конференция по предотвращению и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, мероприятие проходило в рамках совместного проекта ОБСЕ и МВД.

Участники обсудили вопросы консолидации усилий по содействию развитию эффективной системы контроля оружия и противодействию правонарушениям, связанным с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

По словам заместителя главы МВД Сергея Гончарова, на сегодняшний день Украина сталкивается со значительными рисками незаконного обращения и неконтролируемого внутреннего обращения оружия.

Он отметил, что это связано как с поставкой оружия на оккупированные территории на юге и востоке нашей страны, так и со случаями распространения стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки с линии разграничения, контрабанды оружия, с переделкой травматического оружия в боевое.

"Поэтому именно сейчас наше государство нуждается в усиленном ответе на незаконное обращение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основе стратегического правительственного подхода", – подчеркнул заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

В МВД отмечают, что эффективный контроль над огнестрельным оружием, его важнейшими компонентами, боеприпасами, компонентами боеприпасов, взрывчатыми веществами и заготовками взрывчатых веществ зависит от их учета.

В министерстве заявили, что в настоящее время, впервые за время независимости Украины, МВД утвердило положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД как подсистему единой информационной системы МВД. Сейчас ведется активная работа над полноценным запуском и расширением функционала.

"Цель регистрации огнестрельного оружия – поддержка эффективного предотвращения и расследования преступлений. Этого можно эффективно достичь с помощью единой системы, которая будет одинаковой для всех министерств и ведомств, которая обновляет информацию в реальном времени и имеет комплексное меню подачи запросов. В этом нам помогают наши партнеры из ОБСЕ, а также Королевская конная полиция Канады, которая предоставила доступ нашим правоохранителям в Справочную таблицу огнестрельного оружия, используемую Интерполом", – рассказал Гончаров.

В МВД считают, что функционирование Единого реестра оружия обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия: прозрачность процессов лицензирования, предоставление разрешений, приобретение, владение, проверку и обезвреживание. А автоматизация процессов информационного обеспечения в сфере обращения оружия, предметов и взрывных материалов, фиксации фактов его угонов и потерь сделает невозможным коррупционную составляющую в этой сфере.

Сейчас Министерство инициирует создание профильной Рабочей группы для координации мер по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В МВД добавили, что важным аспектом остается введение новейших инструментов взаимодействия и обмена информацией с иностранными странами, международными партнерами, организациями: INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX для усиления борьбы с трансграничной преступностью в сфере незаконного оборота оружия.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявлял, что электронный реестр оружия должен полноценно заработать в марте-апреле 2022 года.

Ранее Монастырский утверждал, что поддерживает новый закон об оружии, но против "легализации гладкоствольного оружия", которую назвал "раздачей пистолетов".