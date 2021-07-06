Не право, а привилегия. Почему законопроект о легализации огнестрела не решает проблему

В Верховной Раде Украины снова появился проект закона, предусматривающий разрешение для украинцев владеть гражданским огнестрельным оружием. Предыдущая попытка законодателей урегулировать вопрос с доступом к пистолетам и другим "огнестрелам" провалилась не так давно — в марте 2021 года: законопроект, по мнению юристов, был дискриминационным и содержал коррупционные лазейки.

Проблема в том, что и нынешняя редакция, которая пока только предоставлена нардепам для ознакомления, по мнению юристов, не устраняет проблемные моменты.

Вопрос легализации огнестрельного оружия в Украине очень дискуссионный и неоднозначный, считает член Ассоциации юристов Украины Александр Ягодка. В том числе и потому, что на сегодняшний день существует большое количество нелегального оружия, которое распространилось по стране после начала активных боевых действий на Донбассе. Подсчитать его точное количество невозможно, а по примерным оценкам в Украине может быть от 400 тысяч до 5 миллионов единиц нелегального оружия, говорит юрист.

Как отмечают в пояснительной записке к проекту закона №5708 его авторы, по данным организации Small Arms Survey, которая исследует оборот нелегального оружия в мире, в Украине в незарегистрированном обороте находится от 3 до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия. Из оккупированного Донбасса на остальную территорию страны, по некоторым оценкам, попало от 700 до 800 тысяч единиц.

Подобное оружие, как отмечают авторы проекта, в основном и используется при совершении преступлений. С другой стороны, как свидетельствует опыт стран, в которых оборот гражданского огнестрельного оружия законодательно урегулирован, зарегистрированное оружие используется при совершении всего 0,001% от всех умышленных преступлений. Схожие цифры приводит и МВД Украины. Как отмечается в пояснительной записке, по данным ведомства, в Украине зарегистрировано порядка 1,3 миллиона единиц легального огнестрельного оружия.

При этом случаев его использования, в том числе по неосторожности и для необходимой обороны, немного. Среди общего количества преступлений этот показатель не превышает 0,00006%, а среди насильственных преступлений, совершенных с использованием "огнестрелов", — 0,001%.

"Мы должны понимать, что наличие такого количества нелегального оружия — это всегда угроза обществу и опасность терактов. В любом случае такое оружие необходимо законодательно изъять, поэтому вопрос нуждается в безотлагательном законодательном регулировании", — говорит Александр Ягодка.

Авторы проекта закона среди прочих аргументов отмечают и то, что огнестрельное оружие — это самый эффективный способ реализации гражданами конституционного права на самозащиту. При этом опыт соседей Украины — стран Балтии, Грузии, Молдовы — доказывает, что право на самозащиту при помощи гражданского огнестрельного оружия в течение года после того, как соответствующие законы были приняты, снижает количество преступлений на 40-60%.

Но в Украине пока разобраться с этим вопросом не удается. Как отмечает Ягодка, Рада 9 созыва уже четвертый раз пытается легализировать огнестрельное оружие и урегулировать его оборот в Украине, но голосов для принятия так и не хватило.

"Последним камнем преткновения при принятии подобного законопроекта стал вопрос легализации короткоствольного оружия. МВД и Нацполиция тогда жестко раскритиковали эти нормы, обосновывая свою позицию тем, что это может привести к росту количества смертей и увеличению количества вооруженных беспорядков в стране", — отмечает эксперт.

В новый проект закона, по словам Ягодки, были включены многие нормы из отклоненных проектов законов, но и изменены условия для владельцев гражданского огнестрельного оружия из-за более серьезных требований. Проект закона жестко ограничивает доступ некоторых категорий людей к гражданскому огнестрельному оружию, поэтому право владеть им в случае, если он будет принят, станет, скорее, привилегией, считает он.

Что прописано в законопроекте и как это можно расценивать

Законодатели, как и раньше, предлагают разделить гражданское оружие на пять категорий:

А — автоматическое огнестрельное;

В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное (травматическое);

С — короткоствольное огнестрельное;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное;

E – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное.

Право собственности на огнестрельное оружие можно будет получить только при наличии удостоверения собственника оружия с соответствующей его категорией и свидетельства о регистрации каждой единицы. Данные о каждой из них также должны быть внесены в Единый государственный реестр гражданского огнестрельного оружия, который будет вести МВД. При этом проект закона предусматривает, что оружием категории А — автоматическим огнестрельным — физические лица владеть не смогут.

Более того, законодательная инициатива предусматривает также ряд ограничений на выдачу удостоверения собственника оружия. Так, получить его не смогут те, у кого есть медицинские противопоказания для обращения с оружием, непогашенная или неснятая судимость, решение суда относительно запрета или ограничения права на владение оружием, а также те, кто привлекался к административной ответственности за ряд проступков. Среди них: оставление места ДТП, вождение без прав или в состоянии опьянения, совершение актов домашнего насилия, изготовление и пропаганда георгиевской ленты, уклонение от общественных работ, нарушение правил административного надзора, нарушение порядка покупки и хранения оружия и многое другое.

Что касается категории B, то право на владение таким оружием могут получить только лица, деятельность которых связана с риском для жизни: судьи, прокуроры, полицейские, детективы, адвокаты, журналисты и другие.

Право на владение оружием категории С могут получить спортсмены, которые не реже, чем дважды в год, участвовали в соревнованиях в составе сборной Украины и имеют звание не ниже мастера спорта в тех видах, в которых предусмотрено использование спортивного огнестрельного оружия.

Право владеть оружием категории D могут получить все достигшие 18-летнего возраста люди, которые прошли соответствующее обучение обращению с оружием, а категории E – те, кто достиг 25-летнего возраста и кто два или больше раз не привлекались к административной ответственности за нарушение правил обращения с оружием.

Кроме того, те, кто был награжден отличием "Именное огнестрельное оружие" или ведомственным отличием "Огнестрельное оружие", имеют право получить соответствующую награде категорию оружия.

Впрочем, по мнению Александра Ягодки, эти положения имеют дискриминационный характер, в частности в том, что касается особых условий, связанных с профессиональной деятельностью и спортивными достижениями. Адвокат отмечает, что согласно статьи 24 Конституции Украины граждане имеют равные права и свободы и равны перед законом, поэтому привилегий и ограничений не должно быть. Но предлагаемые нормы могут привести к тому, что право на оружие может сделать отдельные категории украинцев "равнее" перед законом.

Более того, проект закона предусматривает довольно спорные положения, которые касаются получения наградного оружия: потенциально эти нормы могут содержать коррупционные риски, считает Ягодка.

"На сегодняшний день в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил Украины наградное огнестрельное оружие выдается военнослужащим за заслуги, безупречную службу, доблесть и честь при выполнении своих обязанностей. Но авторы проекта предлагают изъять это предложение и оставить просто положение о том, что министр обороны и другие главы органов исполнительной власти, при которых есть воинские формирования, могут награждать огнестрельным и холодным оружием. Таким образом, можно предварительно сделать вывод, что появится возможность награждать любых людей на неизвестно каких основаниях, и это может создать коррупционные риски и монополию силовиков на раздачу оружия", — считает он.

В то же время, по мнению Ягодки, плюсом предлагаемого проекта закона является запрет на ношение оружия. В частности, короткоствольное можно будет носить только в тире или на стрельбище, а длинноствольное — еще и в местах его хранения. Травматическое оружие можно будет носить там, где не действует прямой запрет на это, скрыто и без угрозы для окружающих. По мнению юриста, для украинского общества, в котором вопрос права на оружие и на его ношение вызывает серьезные дискуссии, эта норма пока является удачной.

В остальном же проект закона предусматривает, что легальное гражданское оружие может быть использовано на выставках, в спорте, на охоте, на занятиях по стрельбе и для самообороны. Однако, по мнению Ягодки, законодательная инициатива нуждается в доработке, поскольку содержит спорные и дискриминационные положения и несколько деформирует общественные ценности из-за права на владение оружием, которое больше выглядит как привилегия.

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