Налог на Google и налоговая амнистия: новости корпоративного мира за июнь

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юридической службы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу. Июнь был богат на различные законодательные изменения. Рассмотрим, что произошло и как отразится на бизнесе.

Что в Украине

В начале июня был принят законопроект о налогообложении электронных услуг, которые предоставляются нерезидентами физическим лицам-конечным потребителям услуг. В обиходе — закон о налоге на Google.

Что это значит?

Данный закон предусматривает обложение НДС (20%) всех услуг, которые оказываются электронным способом нерезидентами национальным потребителям-физическим лицам. К облагаемым услугам относятся, в частности:

1) Поставка программного обеспечения;

2) Предоставление рекламных услуг в сети интернет;

3) Предоставление доступа к поисковым базам системам, базам данных;

4) Предоставление доступа к аудио-визуальным произведениям.

Нерезидент — поставщик услуг обязан встать на налоговый учет для целей оплаты налога. Интересно, что база налогообложения и сумма налога определяются в иностранной валюте (евро или долл США). Сама выплата налога также происходит в валюте на соответствующий расчетный валютный счет. Открытым вопросом пока остается фактическое выполнение такого обязательства нерезидентами. Закон вступает в силу с 2 июля 2021 года.

Налоговой амнистии быть или не быть — вот в чем вопрос

Один из самых обсуждаемых и ожидаемых общественностью законопроектов — налоговая амнистия для физических лиц. Парламентом 15 июня принят закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет". В обиходе — закон о налоговой амнистии.

Что это значит?

Вводится однократное (специальное) добровольное декларирование — это особый порядок добровольного декларировании активов физических лиц, с которых ранее не был уплачен налог и сбор. Есть возможность задекларировать такие активы с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года и оплатить сбор в размере от 2,5% до 11.5%. Предусмотрена возможность рассрочки суммы оплаты налогового обязательства на три года. При этом ставка для каждого вида декларируемого актива немного повышается.

Вместе с принятием закона о налоговой амнистии были декриминализованы некоторые составы уголовных правонарушений. Таким образом, налоговая амнистия имеет право на то, чтоб стать удобным, правильным инструментом для декларирования активов и подтверждения их законного наличия. Помимо вопросов о декларировании были внесены изменения в порядок налогообложение доходов от продажи недвижимого имущества.

Предусмотрена возможность зачета расходов, понесенных на приобретение такой недвижимости ранее при определении базы налогообложения. Текстом закона предусмотрено, что в течение 9 месяцев будет разработан законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физических лиц. То есть, мы ожидаем в ближайшее время активные шаги и новые механизмы в отношении контроля расходов/доходов граждан Украины.

Утверждена форма структуры собственности для обновления данных о конечном бенефициарном собственнике

В 2020 году законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" было введено требование о регулярном предоставлении и актуализации информации о конечных бенефициарных собственниках в Единый государственный реестр.8 июня 2021 года Министерство финансов Украины была утверждено положение о форме и структуре собственности компаний.

Что это значит?

Каждая украинская компания должна в срок до 11 октября 2021 года предоставить сведения о структуре собственности. Структура собственности представляет собой документ произвольной формы, который подписывается директором юридического лица и должен схематически отображать всех лиц, которые прямо или косвенно владеют украинским юридическим лицом (самостоятельно или совместно с другими лицами). К схематическому изображению структуры собственности также должны прилагаться:

- при наличии в структуре собственности иностранных юридических лиц и/или физических лиц, трастов и других подобных правовых образований — официальные документы, подтверждающие принадлежность этим лицам, трасту и/или другим подобным правовым образованием корпоративных прав в юридическом лице;

- в случае если сведения о бенефициаре юридического лица четко не прослеживаются по данным ЕГР и по документам, предоставляемым для проведения регистрационного действия — официальные документы, подтверждающие возможность бенефициара осуществлять решающее влияние.

В мире

В то время как Украина пытается либерализировать валютное законодательство, вносит изменения в Договора об избежании двойного налогообложения, на мировой арене решаются более глобальные вопросы.

Дорога к открытости

Европейский союз продолжает настаивать на создании публичного реестра бенефициарных собственников. На сегодня следующие страны ЕС внедрили публичные реестры бенефициарных прав: Дания, Латвия, Польша, Франция, Болгария, Португалия, Хорватия, Словения, Швеция, Эстония, Ирландия, Германия, Бельгия, Австралия. Страны, которые не открыли реестры для общественности — Кипр, Чешская Республика, Финляндия, Греция, Румыния и Испания. Однако в большинстве этих стран, доступ данных может быть предоставлен, если будет доказан законный интерес.

Налог, единый для всех

На встрече в Лондоне G7 достигла "исторического" соглашения о глобальном минимальном корпоративном налоге.

Представители стран пришли к согласию установить ставку налога в размере 15%, хотя в закон будет включена фраза "не менее 15%". Это дает возможность повысить налог в будущем. Цель таких изменений:

1. Привлечь компании платить больше налогов в странах, где они предоставляют услуги или продают товар.

2. Установить глобальную минимальную ставку для всех стран, чтобы не подрывать налоговый статус друг друга.

3. Увеличить поступления в национальный бюджет, для выплаты долгов, возникших во время Covid-19.

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Предполагается, что на первых этапах работы закона, ставка будет применяться к крупным транснациональным компаниям, маржа прибыли которых не менее 10%. Следующим этапом будет внедрение глобальной ставки корпоративного налога для всех компаний. Примерный срок введения налога — 2-3 года. Следующий этап обсуждения нововведений — встреча министров финансов G20 в июле. По итогам встречи будет ясна дальнейшая судьба такой инициативы.

Дарья Ляшенко, ведущий юрист Международной юрслужбы Interlegal, специально для Delo.ua

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