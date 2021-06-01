Создание БЭБ и старт для крупных инвестиций: новости корпоративного мира за май

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юрслужбы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу

Что в Украине

Создание Бюро экономической безопасности (БЭБ)

12 мая правительство приняло постановление о создании центрального органа исполнительной власти — Бюро экономической безопасности.

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Что это значит? Вновь созданный орган должен будет противодействовать правонарушениям в сфере экономики. В круг его обязанностей будет входить аналитико-информационная работа, в том числе в разрезе финансовых потерь государства от оптимизации уплаты налогов.

Работа органа планируется начаться не позднее 25 сентября. У БЭБ будут полномочия выявлять преступления, использовать внештатных работников в своей деятельности (возможно внедрённых в вашу компанию), получать доступ к информации от банков. Детальней о сюрпризах от БЭБ мы писали ранее.

Изменения в Налоговый кодекс Украины

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, который направлен на противодействие использования схем по уклонению от оплаты налогов.

Что это значит? Изменения касаются противодействия скруткам, невозврате валютной выручки, теневому использованию земли. Кроме того, новый документ будет способствовать корректировке ставок некоторых налогов в соответствии с макропоказателями, а также призван противодействовать схемам уклонения от уплаты акцизных налогов с табачной продукции.

Старт крупным инвестициям?

19 мая Кабмин утвердил требования к технико-экономическому обоснованию инвестпроектов со значительными инвестициями.

Что это значит? Это логичное продолжение других шагов органов исполнительной и законодательной власти по развитию инвестиционной привлекательности Украины. В феврале этого года вступил в силу Закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине.

В марте этого года вступил в силу Закон о внесении изменений в НКУ в части предоставления таким инвесторам налоговых преференций. А ещё ранее в апреле Государственная налоговая служба выпустила информационное письмо № 21, посвященное вопросу налоговых льгот при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине.

Согласно документу, временно, до 1 января 2035 года от ввозной пошлины освобождается оборудование, которое ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов, регулируемых законом "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". Как отметил Денис Шмыгаль, за три месяца работы от инвесторов поступило 15 заявок на общую сумму более 1 млрд долларов инвестиций.

Что в мире

Мальта в мае ввела ограничение на операции с наличными при продаже недвижимости и других ценностей на сумму более €10 000.

Почему это важно? Ранее на Мальте не было ограничения по операциям с наличными, и этот вопрос был отмечен комитетом Совета Европы по борьбе с отмыванием денег, Moneyval. В большинстве стран ЕС действуют аналогичные запреты на разные суммы, от €500 в Греции до €15 000 в Польше.

Лимит в размере €10 000 вводится на продажу имущества, антиквариата, ювелирных изделий, драгоценных металлов, драгоценных камней, жемчуга, транспортных средств, морских судов и произведений искусства. Лицо, нарушившее это постановление, подлежит штрафу в размере не менее 40% от суммы, которая была получена или проведена иным образом.

Дарья Ляшенко, ведущий юрист Международной юрслужбы Interlegal, специально для Delo.ua

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