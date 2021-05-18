Мнения 50 минут назад

Бюро экономической безопасности. Чего ждать украинскому бизнесу?

Очевидно, что украинский бизнес, скорее всего, столкнется с полномочиями Бюро экономической безопасности по вопросу противодействия финансовым потерям государства от оптимизации уплаты налогов. Какие полномочия есть у нового органа?

Коллаж: Дмитрий Романюк/Comments.ua Коллаж: Дмитрий Романюк/Comments.ua
Коллаж: Дмитрий Романюк/Comments.ua

Со вступлением в силу Закона Украины № 1150-IX от 28 января 2021 года в Украине появился новый орган досудебного следствия, который согласно задекларированной цели обязан "противодействовать", а согласно поставленной задаче обязан самостоятельно выявлять правонарушения, посягающие на функционирование экономики государства. 

Бюро экономической безопасности (далее БЭБ) начнет свою деятельность не позднее 25 сентября. В связи с приближением официальной даты начала деятельности БЭП остро встает вопрос, на кого будут устремлены взоры детективов и аналитиков БЭБ, как именно они намерены "противодействовать правонарушениям". 

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Аналитики и детективы БЭБ, согласно поставленным перед ними задачам, будут действовать в рамках риск-ориентированного подхода, то есть выявлять, оценивать и определять риски совершения уголовных преступлений в сфере экономики. Также сотрудники БЭБ будут принимать соответствующие меры по управлению указанными рисками.  

Ожидаемо, что БЭБ начнет с выявления "зон рисков" в сфере экономики Украины, а продолжит непосредственно оценкой угроз для экономической безопасности государства. На наш взгляд, в первую очередь будут выявляться угрозы и риски в отраслях экономики, которые занимают большую долю в ВВП Украины или демонстрируют рост по сравнению с другими отраслями.

Следует отметить, что БЭБ будет выявлять, анализировать, оценивать и минимизировать лишь риски, которые вызваны угрозами в бюджетной, налоговой, таможенной, денежно-кредитной и инвестиционной сферах. 

Из критериев, которые будут применены БЭБ для оценки угроз и рисков (пункт 2 статья 12 Закона), стоит особо выделить: 

- отраслевые особенности наличия системных уголовных явлений;

- финансовые потери государства от оптимизации уплаты налогов. 

Чем выше отраслевые особенности наличия системных уголовных явлений и чем выше возможные финансовые потери государства от оптимизации уплаты налогов, тем больше усилий для "противодействия правонарушениям" будет прилагать БЭБ к субъектам, которые работают в соответствующей отрасли экономики Украины. 

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Потери государства от оптимизации налогов

Очевидно, что украинский бизнес, скорее всего, столкнется с полномочиями БЭБ по вопросу противодействия финансовым потерям государства от оптимизации уплаты налогов. Какие полномочия есть у нового органа?

Из системного анализа норм закона можно выделить следующие полномочия БЭБ, на которые бизнесу и налогоплательщикам следует обратить внимание.

Полномочия БЭБ

1. У бюро есть полномочия самостоятельно выявлять преступления, отнесенные к подследственности БЭБ. Ранее органы налоговой милиции расследовали преступления по факту получения налоговой информации от соответствующей налоговой инспекции. Теперь БЭБ сможет выявить состав преступления вне зависимости от выводов налоговой в акте проверки или наличия справки об отсутствии нарушений налогового законодательства.  

2. У БЭБ будут полномочия на использование гласных и негласных штатных и внештатных работников в своей деятельности. Это предполагает возможность внедрения на предприятие сотрудника, который в дальнейшем будет передавать полученную информацию в БЭБ.

3. Сотрудники бюро будут обладать полномочиями в сфере информационно-поисковой и аналитико-информационной работы. Закон употребляет такой термин, как уголовный анализ. Суть уголовного анализа сводится к установлению связи между данными о преступной деятельности и другими данными, потенциально с ними связанными, с целью их использования для выявления уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства.   

4. БЭБ будет иметь непосредственный, в том числе автоматизированный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам (баз) данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления. Иными словами, ко всем государственным реестрам, базам данных налоговых и таможенных органов и другим базам данных, которые ведут государственные органы или органы местного самоуправления. 

5. Кроме того, у бюро будут полномочия на получение доступа к информации от банков, в том числе на банковскую тайну,  в порядке и объеме согласно УПК Украины, Закону Украины "О банках и банковской деятельности".

Отдельно следует выделить направление взаимодействия государственных органов с БЭБ. Например, Государственная служба финансового мониторинга Украины обязана передавать БЭБ информацию, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. 

Государственные органы продолжают развивать усилия, направленные на противодействие украинскому бизнесу в оптимизации налогообложения и выведении прибыли из-под налогообложения в другие юрисдикции. 

В свете указанных законодательных инноваций украинскому бизнесу следует более осмотрительно и критично отнестись к хозяйственным операциям, которые (в том числе) преследуют налоговую оптимизацию.  

На данном этапе развития фискальной политики в Украине мы рекомендуем собственникам компаний как можно быстрее принять меры по адаптации бизнеса к нормам законодательства и привести корпоративные структуры к новым реалиям правового регулирования в Украине. 

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