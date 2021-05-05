Дія.City, санкции и трансграничные схемы: новости корпоративного мира за апрель

Сегодня важных событий корпоративного мира так много, что уследить за всеми практически невозможно. Раз в месяц юристы Международной юридической службы Interlegal выбирают для Delo.ua самые важные законодательные новации, полезные вам и вашему бизнесу.

Что в Украине

Апрель был достаточно спокойным в отношении законодательных инициатив. Сказываются весенний карантин и обостренная ситуация на границе.

Санкции

Пожалуй, самым громким из событий корпоративного мира стало принятие СНБО санкций против украинских контрабандистов. Основными ограничительными мерами против них стали: блокирование активов, ограничение проведения торговых операций, предотвращение выведения капитала из Украины, запрет на участие в приватизации, запрет и ограничения на выдачу разрешений НБУ на инвестирование за границу.

В отношении большинства лиц такие санкции имеют ограниченный срок давности. По истечении установленного срока, есть вероятность продления таких санкций, что можно наблюдать на примере аналогичных списков против лиц страны-агрессора.

Все буде Дія.City

Также среди громких законодательных инициатив — принятие в первом чтении законопроекта о введении "Дія.City". Проектом предусматривается предоставление льгот IT-бизнесу для стимулирования развития сферы цифровой экономики. Законопроектом вводится возможность квалицированным юридическим лицам получить статус резидента Дія.City и пользоваться налоговыми льготами.

Предусматривается льготный режим налогообложения самого резидента Дія.City, прибыли его сотрудников (тех лиц, чей труд они используют в рамках гражданско-правовых договоров), возможность возложение функций директора компании на иное юридическое лицо,

В мире

Трансграничные схемы

31 марта вступил в силу закон "Об административном сотрудничестве в области налогообложения", имплементирующий DAC6 (Директива ЕС о трансграничных схемах) в кипрское национальное законодательство. Закон принят с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов и повысит прозрачность в области налогообложения.

Документ закрепляет обязанность посредников раскрыть информацию налоговым органам о трансграничных сделках, отвечающие определенным признакам. Среди множества признаков, стоит отметить следующие:

1) Приобретение убыточной компании;

2) Применение льгот для избежания двойного налогообложения;

3) Сделка с непрозрачной структурой владения активами;

4) Использование односторонних упрощенных правил транфсертного ценообразования;

Структура сделки позволяет избежать необходимость раскрытия информации в соответствии с применимым законодательством. Понятие "посредник" достаточно широкое, однако оно может включать в себя юристов, консультантов, бухгалтеров, банки, доверительных управляющих, финансовых консультантов и других поставщиков услуг. В случае если посредник в трансграничной сделке отсутствует или освобожден от обязательства о раскрытии информации, обязательство по предоставлению отчетности о сделке будет возложено на налогоплательщика.

В качестве исключения среди посредников стоит выделить адвокатов. Они освобождаются от обязанности предоставить информацию, если она подпадает под "профессиональную тайну". Тем не менее, они обязаны уведомить в течение 10 дней любого другого посредника или самого налогоплательщика об их обязательстве по отчетности.

Закон охватывает сделки заключенные с 25 июня 2018 года. Это означает, что посредники и налогоплательщики должны проверять необходимую информацию, касающуюся транзакций, осуществленных в эту дату или после нее.

Дарья Ляшенко, ведущий юрист Международной юридической службы Interlegal, специально для Delo.ua

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