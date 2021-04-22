Зеленский ввел второй пакет санкций против контрабандистов (СПИСОК)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против контрабандистов в Украине.

Соответствующий указ №169/2021 он издал 21 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе.

При этом контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

Этот указ вступил в силу со дня его опубликования.

Известно, что эти санкции коснутся 13 физических лиц, а именно:

- Амирханяна Араика Хачиковича;

- Куршутова Сеяра Османовича;

- Черепинского Александра Ефимовича;

- Кукобы Эдуарда Яковлевича;

- Доронина Олега Владимировича;

- Мелконяна Тиграна Сасуниковича;

- Полусытка Владимира Михайловича;

- Аминева Дениса Марселовича;

- Сердюка Сергея Павловича;

- Грибанова Михаила Александровича;

- Попова Андрея Юрьевича;

- Богданова Олега Валерьевича;

- Дворака Юрия Николаевича.

Санкции также введены в отношении 95 юридических лиц. Подробнее ознакомиться с попавшими под ограничения фирмами можно здесь.

Напомним, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести персональные санкции против десяти лиц, которые со ссылкой на данные спецслужб были объявлены крупнейшими контрабандистами Украины.

Кроме Альперина и Еримичука, под ограничения попали следующие граждане: Иван Бокало, Владимир Дидух, Александр Кравченко, Юрий Кушнир, Валерий Пересоляк, Орест Фирманюк, Александр Чудаков, Виктор Шерман. Амирханяна в списке не было.

3 апреля Зеленский своим указом ввел в действие это решение СНБО.

Как сообщалось, 15 апреля по итогам нового заседания СНБО Зеленский заявил, что совет продолжит введение санкций против контрабандистов, и на очереди — список из 12 физических и юридических лиц.

Более того, Зеленский по итогам того заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.