Зеленский ввел второй пакет санкций против контрабандистов (СПИСОК)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против контрабандистов в Украине.
Соответствующий указ №169/2021 он издал 21 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе.
При этом контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.
Этот указ вступил в силу со дня его опубликования.
Известно, что эти санкции коснутся 13 физических лиц, а именно:
- Амирханяна Араика Хачиковича;
- Куршутова Сеяра Османовича;
- Черепинского Александра Ефимовича;
- Кукобы Эдуарда Яковлевича;
- Доронина Олега Владимировича;
- Мелконяна Тиграна Сасуниковича;
- Полусытка Владимира Михайловича;
- Аминева Дениса Марселовича;
- Сердюка Сергея Павловича;
- Грибанова Михаила Александровича;
- Попова Андрея Юрьевича;
- Богданова Олега Валерьевича;
- Дворака Юрия Николаевича.
Санкции также введены в отношении 95 юридических лиц. Подробнее ознакомиться с попавшими под ограничения фирмами можно здесь.
Напомним, 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести персональные санкции против десяти лиц, которые со ссылкой на данные спецслужб были объявлены крупнейшими контрабандистами Украины.
Кроме Альперина и Еримичука, под ограничения попали следующие граждане: Иван Бокало, Владимир Дидух, Александр Кравченко, Юрий Кушнир, Валерий Пересоляк, Орест Фирманюк, Александр Чудаков, Виктор Шерман. Амирханяна в списке не было.
3 апреля Зеленский своим указом ввел в действие это решение СНБО.
Как сообщалось, 15 апреля по итогам нового заседания СНБО Зеленский заявил, что совет продолжит введение санкций против контрабандистов, и на очереди — список из 12 физических и юридических лиц.
Более того, Зеленский по итогам того заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.