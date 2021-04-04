Зеленский ввел в действие санкции против ТОП-10 украинских контрабандистов

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба главы государства.

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Указано, что этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций к 10 физических лиц сроком на три года.

Ранее президент, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

"Борьба с контрабандой будет продолжена, это первая десятка, но точно не последняя", — подчеркнул Зеленский.

При этом глава государства добавил, что, по расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд грн, которые недополучил государственный бюджет.

Также, согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаний.

Теперь Кабинет министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности указанных ограничительных мер.

В свою очередь Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, 2 апреля на заседании Совета национальной безопасности было решено ввести персональные санкции против 10 крупнейших контрабандистов в Украине, которые, по данным спецслужб, являются лидерами в этой криминальной отрасли.