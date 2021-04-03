Зеленский сожалеет, что заседания СНБО проходят не каждый день

Президент Владимир Зеленский прокомментировал уже традиционные пятничные заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, он сожалеет, что эти заседания СНБО проходят не каждый день, написал глава государства в Instagram.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном — что у нас не семь пятниц на неделю", — заявил Зеленский.

Напомним, в последнюю пятницу, 2 апреля, в Офисе президента состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны, после которого глава государства выпустил видеообращение. В частности, вчерашнее заседание СНБО было посвящено борьбе с контрабандой в Украине.

Кроме того, после вчерашнего заседания Совбеза было отстранено свыше 100 работников Государственной таможни. Таможенников отстранили в шести регионах.

Также на последнем заседании СНБО говорили о темпах вакцинации в Украине. В ближайшее время, по словам Алексея Данилова, будет приказ по итогам этого заседания.

Как известно, уже несколько раз в пятницу вечером Совбез выносит резонансные решения.

Так, было прекращено вещание трех информационных телеканалов, ассоциированные с нардепом Виктором Медведчуком — "112-Украина", NewsOne и Zik, введены персональные санкции против самого Медведчука; остановлена деятельность 19 добывающих компаний и объявлено о проверке всех лицензий на недропользование, выданных в Украине начиная аж с 1994 года, принято решение о национализации "Мотор Сичи" и прочее.