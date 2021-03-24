Зеленский одобрил национализацию "Мотор Сичи"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие засекреченное решение Совета нацбезопасности и обороны от 11 марта, касавшееся защиты интересов государства в сфере строительства авиационных двигателей. Соответствующий указ №108 глава государства подписал 23 марта.

Упомянутое решение СНБО касалось состояния выполнения его прежнего решения от 1 марта 2018 года о неотложных мерах по защите национальных интересов в данной сфере, введенного в действие указом Петра Порошенко №58 от 6 марта 2018 года. Оба этих решения СНБО получили гриф "для служебного пользования" и потому не публиковались.

Новый указ президента вступил в силу со дня опубликования, контроль за его выполнением традиционно возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В то же время напомним, что после заседания СНБО 11 марта Данилов заявил, что на нем было принято решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) "в ближайшее время законным конституционным способом".

Напомним, что до этого указами от 28 и 29 января Зеленский ввел санкции против ряда компаний, аффилированных с китайской госкорпорацией Skyrizon, в свое время сконцентрировавшей большинство акций "Мотор Сичи", и трех их представителей-граждан Китая. Две из этих компаний подали иски в Верховный суд. Рассмотрение назначено на 5 и 22 апреля.

Отметим, что в декабре китайские акционеры "Мотор Сичи" ныне окончательно лишившиеся этого актива, инициировали арбитраж против Украины на сумму 3,5 млрд долларов. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от 1992 года.

В свою очередь, незадолго до последнего решения СНБО президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявлял, что это как раз китайские покупатели акций завода в лице Skyrizon нарушили обязательство о вложении в 2018 году 250 млн долларов инвестиций и получении разрешения Антимонопольного комитета.

В то же время он предлагал вместо полной национализации завода "цивилизованно договориться" с китайцами, оставив за ними 35%, однако в итоге и сам лишился влияния на завод: Шевченковский райсуд Киева арестовал все акции предприятия, и оно будет передано Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем. Госконцерн "Укроборонпром" тем временем вызвался забрать его потом в свое управление.