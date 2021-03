Верховный суд рассмотрит иски китайских акционеров "Мотор Сичи" об отмене санкций

Верховный суд открыл дело по искам двух компаний-акционеров завода "Мотор Сич" (Запорожье), связанных с китайской госкорпорацией Skyrizon — Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и Twinstar Holdings S.A. (Белиз), в котором они требуют отменить указы президента Владимира Зеленского соответственно от 28 и 29 января 2021 года о введении санкций против них.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на адвокатов компаний-акционеров, судебные заседания по данным делам назначены на 5 апреля и 22 апреля.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам адвокатов, истцы указывают на незаконность санкций в связи с отсутствием обоснованных оснований, поскольку попавшие под них компании ведут законную деятельность, законно приобрели акции компании "Мотор Сич" и не совершали каких-либо действий, направленных на нарушение безопасности Украины. Также, по мнению истцов, указ президента противоречит Конституции.

Также в заявлениях в Верховный суд компании обращают внимание, что на протяжении четырех лет с 2017 года они лишены возможности оперативного управления или иного распоряжения своим имуществом и инвестициями в "Мотор Сич", что исключает любую возможность каких-либо действий, несущих угрозу национальным интересам или безопасности Украины.

Соответчиками по иску являются Служба безопасности Украины, которая выступила инициатором санкций, и Совет национальной безопасности и обороны, который принял решение об их применении.

Отмечается, что Верховный суд уже потребовал от СБУ как соответчика по иску предоставить доказательства, которые стали основой для рекомендаций СНБО о применении санкций к компаниям, которые впоследствии были утверждены указом президента.

"Надеемся, что СБУ исполнит судебные решения и предоставит все необходимые для полного и справедливого рассмотрения дела документы и информацию, которые объективно отсутствуют у истцов, а Верховный суд, в свою очередь, на основании предоставленных документов примет справедливые и законные решения", — прокомментировали адвокаты.

Напомним, что указом №29 от 28 января Зеленский ввел санкции еще и против Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР) и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (также Пекин). Также объектом санкций стал гражданин Китая Ван Цзин, которого планировалось ввести в наблюдательный совет "Мотор Сичи".

Указом №36 от 29 января касался Twinstar Holdings, а также двух граждан Китая — это президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао, которого хотели ввести в набсовет "Мотор Сичи", а также уполномоченное лицо ООО "Скайрайзон Украина" Чен Хойшен.

Напомним, в декабре китайские акционеры "Мотор Сичи" инициировали арбитраж против Украины на сумму 3,5 млрд долларов. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от 1992 года.

По данным информагентства "Интерфакс-Украины" от источника в правительстве, сейчас около 75% акций завода уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в частности, China Development Bank.

В то же время сами акции "Мотор Сичи" находятся под арестом с 2017 года по ходатайству СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в открытом в июле 2017 года уголовном деле.

В определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41% акций завода, принятом по ходатайству СБУ, говорилось, что следствие установило, что с 2016 года неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициаров "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия, осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины. В 2018 году суд, по инициативе СБУ, заблокировал движение уже всех акций "Мотор Сич".

В начале августа 2020 года китайская Beijing Xinwei Ван Цзина сообщила, что отказалась от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сичи" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает Development Construction Holding Александра Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в Антимонопольный комитет, последний раз — в декабре прошлого года, однако безрезультатно.

Не дожидаясь решения АМКУ, DCH вместе с китайскими акционерами "Мотор Сичи" намерены были провести внеочередное собрание акционеров 31 января этого года, чтобы сменить набсовет и ввести в него, в частности, Ван Цзина, упомянутого Ярославского, а также гендиректора DCH Артема Александрова.

Однако собрание было сорвано визитом сотрудников СБУ, заявивших о проведении следственных действий по расследованию "противоправных действий представителей компаний DCH и упомянутой выше Skyrizon Aircraft Holdings.

11 марта СНБО принял решение о возвращении "Мотор Сичи" в собственность государства. По словам секретаря совета Алексея Данилова, это будет сделано "законным конституционным способом". Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в Верховной Раде в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о национализации "Мотор Сичи".

Отметим также, что перед этим президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев заявил, что китайские покупатели акций завода в лице Skyrizon нарушили обязательство о вложении в 2018 году 250 млн долларов инвестиций и получении разрешения АМКУ, однако он считает, что полностью национализировать предприятие нецелесообразно и стоит оставить за китайцами 35%, а контрольный пакет — за государством.