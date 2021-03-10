Эксперты: давление на акционеров "Мотор Сич" будет иметь тяжелые последствия для Украины

Украине нужно искать компромисс с китайскими акционерами "Мотор Сич" для цивилизованного урегулирования сложившейся ситуации. Такое мнение высказали опрошенные редакцией эксперты, комментируя намерения отдельных представителей украинской власти осуществить национализацию компании.

В таком случае Украине грозят серьезные экономические и репутационные потери, а национализация или какие-то другие формы давления на владельцев контрольного пакета акций моторостроительного завода создадут предпосылки для ухудшения деловых и политических отношений между Украиной и КНР.

"Юридический вопрос, который встал в судебных тяжбах с Китаем, национализация не решит, а только усугубит, — говорит Илья Куса, эксперт по международной политике Украинского института будущего, оценивая перспективы разбирательств в международном арбитраже, где бизнесмены из КНР требуют компенсировать их потери от действий украинских органов власти. — Если говорить о санкциях к Украине, то судебного решения о выплате Украиной китайским инвесторам суммы ущерба в $ 3,6 млрд уже более чем достаточно. Кроме того, у Китая появится дополнительный аргумент в пользу того, что Украина нарушает взятые на себя обязательства по защите прав инвесторов. Китай может нанести очень серьезный удар по Украине в сегменте торговли", — сказал эксперт и напомнил, что КНР является крупнейшим торговым партнером для Украины, а введение санкций или неформальных ограничений на поставки товаров на рынок Поднебесной может подкосить целые отрасли украинской экономики и стать тяжелым ударом для нее.

Украина потеряла время на диверсификацию внешних рынков, и не сможет оперативно найти замену рынку КНР, предупреждает эксперт. "Ситуацию усугубляет то, что Украина не ведет с Китаем диалога относительно поиска каких-то экономических компромиссов в вопросе по "Мотор-Сич", — сказал Илья Куса. В то же время он добавил, что Украина могла бы извлекать пользу из своего положения, "играя на балансе между двумя глобальными центробежными силами — КНР и США. Этот вариант был бы наиболее приемлемым с точки зрения геополитики, географии, пересечения торговых путей, которые проходят через нашу территорию и подписанных с Китаем торговых соглашений. Но последние много лет Украина не развивает политику многовекторности".

Национализация же "Мотор Сич", по словам эксперта по международной политике Украинского института будущего, — не лучший выход из ситуации, несущий огромные риски: "Это создаст дополнительные проблемы в плане инвестиционной политики. Китайцы обвиняют Украину в нарушении прав инвесторов, ссылаясь на конкретные положения инвестиционного договора, который был подписан с ними в 1992 году".

В свою очередь, Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины, отметил, что единственным выгодоприобретателем в сложившейся сложной ситуации стал бывший собственник завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

"Богуслаев быстро получил деньги [от продажи контрольного пакета акций "Мотор Сич"], а потом все проблемы переложил на китайских инвесторов. Так сделки не делаются. Если ты работаешь с партнером, который должен зайти в акционерный капитал, нужно понимать, что в каждой стране есть свои особенности, связанные и с военно-промышленным комплексом и защитой национальных интересов и так далее. А получилось так, что Богуслаев просто деньги снял, а как оно будет дальше — по барабану", — сказал Гончаров, добавив, что Богуслаев должен был предвидеть развитие ситуации, и помочь партнерам из КНР урегулировать вопросы с Антимонопольным комитетом и другими органами власти, причастными к контролю за сменой собственников в крупном бизнесе.

Гончаров призвал представителей украинской власти быть осмотрительными в урегулировании отношений с китайскими акционерами "Мотор Сич", ведь этот конфликт может стоить Украине срыва множества проектов как в сфере взаимной торговли, так и в организации инфраструктуры финансового рынка и партнерства в сфере инвестиций: "Китай уже занял свою принципиальную позицию и от нее не отступится", — сказал эксперт, отметив, что национализации "Мотор Сич" —не лучший вариант как для инвестиционного климата Украины, так и для развития взаимовыгодных отношений с КНР.

Китайские собственники контрольного пакета акций "Мотор Сич" сделали публичное заявление о неприемлемости национализации или иного давления, а вместе с тем заявили о готовности отстаивать свои интересы в украинских и международных судебных инстанциях. В международный арбитраж подан иск о взыскании с Украины ущерба на сумму $ 3,6 млрд за противозаконную экспроприацию украинской собственности китайских бизнесменов.

В своем публичном заявлении китайские акционеры "Мотор Сич" призвали Украину воздержаться от национализации, поскольку это лишь ухудшит и без того проигрышную позицию Украины в международном арбитраже. Это письмо будет направлено лично почти двум десяткам украинских чиновников и депутатов, среди которых секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и другие члены и руководители комитета, среди которых Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа".

В этом же документе владельцы контрольного пакета "Мотор Сич" опровергли ряд "заведомо ложных" заявлений в их адрес, которые сделал экс-владелец компании Вячеслав Богуслаев на заседании парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сделанных на заседании комитета.

Как сообщали СМИ, Богуслаев серьезно оконфузился на минувшей неделе, сделав с интервалом в несколько часов диаметрально противоположные заявления об участии китайских инвесторов в судьбе "Мотор Сич".

Сначала экс-владелец завода призвал отказаться от идеи национализации, потому что придется выплачивать огромную неустойку, заявил о недопустимости разрыва отношений с бизнесменами из КНР, деньги которых помогли спасти завод от краха. А через несколько часов после этого во время выступления на заседании комитета Рады заявил совершенно обратное, что дало СМИ повод говорить о двойной игре, которую пытается вести Богуслаев, чтобы в первую очередь защитить собственные интересы и не возвращать уплаченные ему деньги за контрольный пакет акций "Мотор Сич".