В Минфине объяснили, почему не планируют повышать НДС

Министерство финансов Украины разъяснило причины отказа от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) для обеспечения дополнительного финансирования сектора безопасности и обороны на 500 млрд грн. Вместо этого планируется введение военного сбора на товары, не являющиеся предметами первой необходимости.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, повышение НДС могло бы стать эффективным инструментом для увеличения бюджетных поступлений благодаря своей легкости в администрировании. Тем не менее, это мероприятие имеет значительные негативные последствия для всех граждан, особенно для уязвимых категорий, таких как люди пенсионного возраста.

В Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров, которые больше всего пострадали бы от повышения НДС.

Вместо повышения НДС правительство предлагает ввести военный сбор на товары, которые не являются первоочередными для потребления. К таким товарам относятся автомобили, недвижимость и ювелирные изделия.

Министерство финансов также отметило, что автомобили, ввозимые благотворительными и общественными организациями и передающиеся Вооруженным Силам Украины, не будут облагаться налогом военным сбором.

Это объясняется тем, что такие автомобили не регистрируются в Сервисных центрах МВД, что позволяет избежать дополнительной финансовой нагрузки на волонтеров и благотворителей, поддерживающих обороноспособность страны.

Таким образом, правительство избрало социально справедливый подход для обеспечения дополнительных средств на нужды сектора безопасности и обороны, учитывая интересы наиболее уязвимых слоев населения и поддерживая волонтерские инициативы.

Бюджетный комитет выступает за повышение налогов

Глава бюджетного комитета Роксолана Подласа в интервью ЭП рассказала, что есть необходимость срочного повышения налогов в Украине, поскольку соответствующие изменения должны вступить в силу с 1 сентября. По ее словам, если парламент не успеет принять необходимые решения, военные могут остаться без зарплаты уже в конце сентября.

Подласса объяснила, что из-за задержки в поставке оружия союзниками в начале года, средства, назначенные на зарплаты в сентябре, октябре и ноябре, были перенесены для закупки оружия. Это привело к дефициту в размере 500 млрд грн, необходимых для финансирования Сил обороны до конца 2024 года.

По ее словам, правительство планирует изыскать дополнительные средства в первую очередь за счет повышения налогов. Соответствующие законопроекты Министерство финансов уже подало в Верховную Раду. О необходимости повышения налогов было известно еще в начале года, но правительство откладывало это непопулярное решение до последнего момента.

Правительство готовит пакет повышения налогов

Кабинет Министров Украины рассматривает законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны. Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн. Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса.

Предусмотрено введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц.