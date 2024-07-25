Американская торговая палата в Украине выступила против налоговых изменений правительства

Американская торговая палата в Украине (ACC) выразила критику по законопроекту №11416, который, по их мнению, увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет стимулировать теневую экономику. Об этом говорится в пресс-релизе АСС.

Среди предложенных налоговых изменений наибольшее беспокойство у Американской торговой палаты вызывает налог на прибыль в размере 1%, который будет применяться к доходам предприятий. Палата считает это опасным прецедентом, поскольку такой налог является фактически новым налогом с продаж, дублирующим существующий режим налогообложения НДС.

Кроме того, палата выступает против введения акцизного налога в евро на подслащенные газированные воды, поскольку считает, что этот налог направлен преимущественно на американские и международные компании.

ACC признает необходимость распространения военного сбора на все категории частных предпринимателей и юридических лиц, но против резкого одноразового повышения ставки до 5%. Палата считает, что такое повышение может привести к снижению реальных доходов и стимулировать неофициальное трудоустройство, поэтому предлагает более постепенное увеличение военного сбора.

Кроме того, палата приветствует инициативу отмены лимита в €150 на трансграничную электронную коммерцию, поскольку это отвечает европейским и международным стандартам и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Американская торговая палата уверена, что увеличение налоговых поступлений должно достигаться путем борьбы с уклонением от уплаты налогов и создания равных условий для всех, а не путем повышения налоговой нагрузки на добросовестных плательщиков, уже несущих основное бремя.

Кабинет Министров Украины принял два законопроекта, направленных на увеличение финансирования военных потребностей страны на 500,3 млрд грн, из которых 495,3 млрд грн будут направлены на оборону. Основными источниками финансирования станут внутренние заимствования, перевыполнение доходов бюджета, детенизация экономики и экономия по отдельным расходам.

Также Кабмин рассматривает законопроект, предусматривающий повышение военного сбора до 5% для физических лиц и 1% для юридических лиц, а также введение военного сбора на банковские металлы, ювелирные изделия, новые автомобили и недвижимость.

Кроме того, предлагается установить военный сбор для поставщиков услуг мобильной связи и акцизный налог на сладкие газированные напитки. Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в бюджет на 140 млрд. грн.