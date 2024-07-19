Правительство одобрило план по увеличению военных расходов: откуда возьмут средства

18 июля Кабинет министров Украины принял два важных законопроекта. Первый законопроект предлагает Верховной Раде внести изменения в Налоговый кодекс с целью финансирования дополнительных военных расходов. Второй законопроект касается изменений в государственный бюджет для повышения финансирования оборонного сектора, необходимого для продолжения эффективного сопротивления агрессору.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В связи с продолжающейся уже третий год полномасштабной войной потребности в секторе безопасности и обороны значительно возросли. Пока необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей. Основными источниками финансирования остаются налоги и внутренние заимствования.

Предложения по финансированию военных нужд

Законопроекты предлагают наиболее мягкий вариант финансирования дополнительных военных расходов, состоящий из двух частей: внутренних заимствований и пересмотра налогов.

Внутренние заимствования и экономия. Почти три четверти (361,6 млрд. грн.) дополнительных потребностей планируется обеспечить за счет внутренних заимствований, перевыполнения действующих доходов госбюджета, детенизации экономики и экономии по отдельным расходам.

Большую часть будет составлять привлечение средств через облигации внутреннего государственного займа общемировой практикой (220,1 млрд грн). От фактического перевыполнения доходов госбюджета в первом полугодии 2024 года предполагается привлечь 75,8 млрд грн (налог на прибыль предприятий + 40 млрд грн, НДС (импортный) + 5,5 млрд грн, перечисляемые средства НБУ + 20,9 млрд грн, админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения и другие поступления + 9,4 млрд грн, а уменьшение расходов на обслуживание государственного долга и выполнение государственных гарантийных обязательств прибавит еще 65,7 млрд грн.

Пересмотр налогов и акцизов. Остальные (138,7 млрд грн) будут привлечены путем пересмотра военного сбора (позволит привлечь дополнительные 121,8 млрд грн) и акцизов (16,9 млрд грн) и других мер. Это будет в основном касаться дорогостоящих импортных товаров, не обязательных в военное время. Просмотр акцизов включает акцизы на табак (+3,8 млрд грн), горючее (+9,8 млрд грн) и сладкие напитки (+3,3 млрд грн).

Также предполагается увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд. грн. Эти средства будут распределяться следующим образом: Минобороны получит 333 млрд грн; МВД – 108,1 млрд грн; Государственная специальная служба транспорта получит 40,7 млрд. грн; ГУР – 7,5 млрд грн; СБУ – 5,1 млрд грн; Служба внешней разведки – 0,5 млрд. грн; Госспецсвязь – 0,3 млрд грн; Управление государственной охраны – 0,1 млрд. грн.

Кроме того, для осуществления непредвиденных и неотложных расходов предусмотрено выделение дополнительных 4,5 млрд грн для резервного фонда.

Правительство готовит пакет повышения налогов

Кабинет Министров Украины рассматривает законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны. Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн. Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса.

Предусмотрено введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц

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