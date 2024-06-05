Минфин и Минэкономики призывают партнеров разработать план внешнего финансирования Украины к 2027 году

Министерство экономики совместно с Министерством финансов считают, что союзники и доноры Украины должны создать долгосрочный план внешнего финансирования до 2027 года, а также план поддержки в неденежной форме, чтобы преодолеть макроэкономические риски и обеспечить макроэкономическую стабильность.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет издание "Интерфакс-Украина".

"Хотя реформы, изложенные в Матрице реформ, необходимы, их самих по себе недостаточно для более быстрого экономического восстановления. Украина потребует помощи от партнеров для реализации дополнительных мер как в сфере реформ, так и в других сферах, чтобы реализовать свое видение", - указан в совместном отчете Минэкономики и Минфина.

Вторым ключевым приоритетом экономической политики министерства экономики и финансов Украины назвали содействие более быстрому восстановлению путем устранения ряда критических ограничений. В частности, речь идет об обеспечении противовоздушной обороны, удовлетворении энергетических потребностей, стабильном и предполагаемом доступе к внешним рынкам, преодолении дефицита рабочей силы и восстановлении логистической инфраструктуры.

Для этого, по мнению ведомств, необходимы меры по либерализации рынков с четко определенными временными рамками и объемами, а также доступ к фондам Европейского Союза. В целом, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны обеспечить ощутимые экономические преимущества для страны уже на этапе интеграции в официальное присоединение.

Третьим приоритетом Минэкономики и Минфин называют расширение потенциала экономического роста путем дополнения структурных реформ обязательствами международных партнеров по инвестициям и трансферу технологий. Это должно способствовать повышению производительности и накоплению капитала в соответствии с согласованными графиками и объемами.

В качестве примера такого подхода ведомство приводит План Украины в рамках Ukraine Facility, где выполнение реформ и инвестиционных индикаторов стимулирует как внешнюю бюджетную поддержку, так и приток финансирования для частного сектора.

"Дополнение таких мер фактическим притоком внешнего финансирования и передачей технологий через партнерства и совместные предприятия между Украиной, ЕС и странами G7 значительно улучшит производительность экономики", - говорится в отчете.

Его авторы напомнили, что приоритетными сферами развития являются энергетика, транспорт, агропромышленный комплекс, критические материалы, цифровая трансформация.

В то же время отмечается, что хотя внешние доноры и дальше будут оставаться важным источником финансирования, существует потребность в большей самостоятельности в формировании налоговых и неналоговых поступлений для обеспечения финансирования бюджета, учитывая постоянные высокие потребности, связанные с обороной.

"Мы начали подготовку Бюджетной декларации на 2025-27 годы, которая будет основой для подготовки бюджета на 2025 год. Мы обязуемся привлечь дополнительные доходы для удовлетворения дальнейших потребностей, связанных с обороной, и внедрять реформы, повышающие эффективность необоронительных расходов", включая усиливающие эффективность системы социальной защиты, повышают действенность системы образования и смягчают фискальные риски в пенсионной системе", - отмечено в отчете.

В ведомствах добавили, что Украина будет принимать дополнительные меры для выведения экономической деятельности из тени и сокращения масштабов необлагаемого налогом сектора, поскольку одной из ключевых целей остается детенизация экономики в стране. Для этого планируется внедрение механизмов, которые заставят большую часть субъектов хозяйствования платить причитающиеся налоги.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от партнеров $83,7 млрд

Министр заявил, что с февраля 2022 года Украина получила $83,7 млрд финансовой помощи от партнеров.

По его словам, Украина получила $83,7 млрд. с февраля 2022 года. В 2024 году в государственный бюджет уже поступило $10,2 млрд.

До конца 2024 года потребность во внешнем финансировании остается $27 млрд. Уже есть заверения от ЕС на сумму около $12,5 млрд, МВФ – $4,5 млрд и других.

В то же время Марченко подчеркнул, что критически важным вопросом является утверждение Конгресс США пакета помощи Украине.

Ранее Марченко рассказал, что в течение 2024 года Украина потребует ежемесячно примерно 3 миллиардов долларов внешнего финансирования от партнеров, поскольку регулярная бюджетная поддержка критически важна для покрытия социальных расходов.

Источник фото: ua.depositphotos.com