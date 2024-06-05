Мінфін та Мінекономіки закликають партнерів розробити план зовнішнього фінансування України до 2027 року

Міністерство економіки спільно з Міністерством фінансів вважають, що союзники та донори Україна повинні створити довгостроковий план зовнішнього фінансування до 2027 року, а також – план підтримки в негрошовій формі, щоб подолати макроекономічні ризики та забезпечити макроекономічну стабільність.

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Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

"Хоча реформи, викладені в Матриці реформ, є необхідними, їх самих по собі недостатньо для більш швидкого економічного відновлення. Україна потребуватиме допомоги від партнерів для реалізації додаткових заходів як у сфері реформ, так і в інших сферах, щоб реалізувати своє бачення", - вказано у спільному звіті Мінекономіки та Мінфіну.

Другим ключовим пріоритетом економічної політики міністерства економіки та фінансів України назвали сприяння більш швидкій відбудові шляхом усунення низки критичних обмежень. Зокрема, йдеться про забезпечення протиповітряної оборони, задоволення енергетичних потреб, стабільний і передбачуваний доступ до зовнішніх ринків, подолання дефіциту робочої сили та відновлення логістичної інфраструктури.

Для цього, на думку відомств, необхідні заходи з лібералізації ринків із чітко визначеними часовими рамками та обсягами, а також доступ до фондів Європейського Союзу. Загалом переговори про вступ України до ЄС мають забезпечити відчутні економічні переваги для країни вже на етапі інтеграції до офіційного приєднання.

Третім пріоритетом Мінекономіки та Мінфін називають розширення потенціалу економічного зростання шляхом доповнення структурних реформ зобов'язаннями міжнародних партнерів з інвестицій та трансферу технологій. Це має сприяти підвищенню продуктивності та нагромадженню капіталу відповідно до погоджених графіків і обсягів.

Як приклад такого підходу відомства наводять План України в рамках Ukraine Facility, де виконання реформ та інвестиційних індикаторів стимулює як зовнішню бюджетну підтримку, так і приплив фінансування для приватного сектору.

"Доповнення таких заходів фактичним припливом зовнішнього фінансування та переданням технологій через партнерства та спільні підприємства між Україною, ЄС та країнами G7 значно покращить продуктивність економіки", - йдеться у звіті.

Його автори нагадали, що пріоритетними галузями розвитку є енергетика, транспорт, агропромисловий комплекс, критичні матеріали, цифрова трансформація.

Водночас наголошується, що хоча зовнішні донори й надалі залишатимуться важливим джерелом фінансування, існує потреба в більшій самостійності у формуванні податкових і неподаткових надходжень для забезпечення фінансування бюджету з огляду на постійні високі потреби, пов'язані з обороною.

"Ми розпочали підготовку Бюджетної декларації на 2025-27 роки, що буде основою для підготовки бюджету на 2025 рік. Ми зобов'язуємося залучити належні додаткові доходи для задоволення подальших потреб, пов'язаних з обороною, та впроваджувати реформи, що підвищують ефективність необоронних видатків, включно з тими, що підсилюють ефективність системи соціального захисту, підвищують дієвість системи освіти та пом'якшують фіскальні ризики в пенсійній системі", - зазначено у звіті.

У відомствах додали, що Україна вживатиме додаткових заходів для виведення економічної діяльності з тіні та скорочення масштабів неоподатковуваного сектору, оскільки однією з ключових цілей залишається детінізація економіки в країні. Для цього планується запровадження механізмів, які змусять більшу частину господарюючих суб'єктів сплачувати належні податки.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів $83,7 млрд

Міністр заявив, що з лютого 2022 року Україна отримала $83,7 млрд фінансової допомоги від партнерів.

За його словами, Україна отримала $83,7 млрд з лютого 2022 року. У 2024 році до державного бюджету вже надійшло $10,2 млрд.

До кінця 2024 року потреба у зовнішньому фінансуванні залишається $27 млрд. Вже є запевнення від ЄС на суму близько $12,5 млрд, МВФ - $4,5 млрд та інших.

Водночас Марченко наголосив, що критично важливим питанням є затвердження Конгресом США пакету допомогу Україні.

Раніше Марченко розповів, що протягом 2024 року Україна потребуватиме щомісяця приблизно 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від партнерів, оскільки регулярна бюджетна підтримка є критично важливою для покриття соціальних витрат.

Джерело фото: ua.depositphotos.com