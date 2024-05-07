Міжнародні резерви України скоротилися до $42,4 млрд

Міжнародні резерви країни за підсумками квітня 2024 року скоротилися на 3,1% і станом на 1 травня становили $42,4 млрд за попередніми даними.

Про це повідомляє Національний банк України.

Зниження резервів зумовлене проведенням НБУ валютних інтервенцій для забезпечення курсової стабільності гривні, а також виплатами за обслуговуванням та погашенням державного боргу в іноземній валюті на суму $977,1 млн.

Виплати за обслуговування й погашення державного боргу

Зокрема, на обслуговування держборгу в квітні витрачено $884,5 млн. Із загальної суми, 673,7 мільйони доларів було спрямовано на виплати Європейському Союзу, 162,3 мільйони доларів — Світовому банку, 6,5 мільйони доларів пішло на обслуговування валютних облігацій внутрішньої державної позики, а 42 мільйони доларів — на виплати іншим міжнародним кредиторам.

Окрім цього, Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду 92,6 мільйони доларів.

Водночас, надходження від міжнародних партнерів частково компенсували відтік резервів. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $1,65 млрд, у тому числі $1,6 млрд - другий транш фінансування від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility та 46,6 млн дол.– від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Також НБУ продав на валютному ринку 2 295,4 млн доларів та викупив до резервів 30,9 млн дол.

"Чистий продаж валюти НБУ в квітні становив 2 264,5 млн дол.. Він збільшився порівняно з березнем з огляду на зростанням попиту на валютному ринку", - повідомив регулятор.

Зазначається, що це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги з другої половини березня.

Міжнародні резерви у березні встановили рекорд

Міжнародні резерви України у березні зросли на 18% і станом на 1 квітня 2024 року становили $ 43,763 млрд, що є новим історичним рекордом.

Це сталося завдяки значним обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Зазначається, що протягом березня Україна отримала рекордне бюджетне фінансування від від міжнародних партнерів за весь час війни. На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $ 9 316,1 млн.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, з початку 2024 року зовнішнє фінансування від партнерів становить 10,1 млрд доларів, а від початку повномасштабної війни Україна вже отримала 83,7 млрд доларів США.

Держборг України збільшився вдвічі

Сукупний державний борг України у березні 2024 року виріс одразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

З початку війни державний борг збільшився у два рази (+2 758 млрд. грн.), у валютному еквіваленті – на 55% (+51,6 млрд. дол.).

Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).

Зауважимо, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами – наразі до серпня 2024 року, але за програмою МВФ також заплановано продовження до 2027 року. Це суттєво зменшує навантаження на бюджет: завдяки реструктуризації очікується економія на погашенні і обслуговуванні держборгу у 2024 році у сумі 4,6 млрд.дол, сумарно до 2027 року – 14,8 млрд.дол.