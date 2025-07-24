Військові компанії підняли попит на офісному ринку Києва

Драйверами офісного ринку усе ще залишаються ІТ-кластер, ритейл та логістичні оператори. Фармкомпанії також стабільно займають 5% ринку.

У першому півріччі 2025 року найбільший попит на ринку офісної нерухомості Києва переважно формували ІТ компанії, як і попередні 10 років. Проте сьогодні окрім них, з'явився новий кластер зацікавлених орендарів, які посилили попит на ринку.

Це військовий сектор, який значно активізувався у 2025 році у пошуках офісних приміщень, повідомило Delo.ua з посиланням на дослідження від CBRE Ukraine.

"Ми не виділяємо військових у окрему категорію, тому що вона власне не окрема сфера, адже ці компанії є однією частиною різних сегментів. Це може бути як фірма, дотична до IT, що розробляє програмне забезпечення для ЗСУ, або безпосередньо виробник, що відноситься до промисловості", - розповіла старший консультант з офісної нерухомості CBRE Ukraine Анастасія Качан під час засідання Business Club КБУ.

Інфографіка: CBRE Ukraine

Показник "військових компаній", за підрахунками CBRE Ukraine, досить розмитий по всіх галузях, проте демонструє вагомий попит - близько 30-40%. Такий клієнт формує інші тренди.

Оскільки орендодавці уникають ризику - не хочуть ставити під удар свої об'єкти і інших орендарів, і часто відмовляють в оренді військовим та медичним компаніям, ринку доводиться адаптуватися під нові потреби.

"З огляду на те, що компаніям, пов'язаним з військовою діяльністю, нелегко знайти приміщення в оренду, ринок пропонує складніші механізми задоволення цих потреб. Зокрема вони формують попит на купівлю нерухомості, купівлю земельних ділянок і навіть будівництво, формуючи субринки", - пояснила Анастасія Качан.

Більше про те, що відбувається на ринку у І півріччі 2025 читайте у статті "Як змінюється ринок офісної нерухомості: 5 нових трендів".



