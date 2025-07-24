Военные компании подняли спрос на офисном рынке Киева

Драйверами офисного рынка по-прежнему остаются ИТ-кластер, ритейл и логистические операторы. Фармкомпании также стабильно занимают 5% рынка.

В первом полугодии 2025 г. наибольший спрос на рынке офисной недвижимости Киева преимущественно формировали ИТ компании, как и предыдущие 10 лет. Однако сегодня, кроме них, появился новый кластер заинтересованных арендаторов, усиливших спрос на рынке.

Это военный сектор, значительно активизировавшийся в 2025 году в поисках офисных помещений, сообщило Delo.ua со ссылкой на исследования от CBRE Ukraine.

"Мы не выделяем военных в отдельную категорию, потому что она собственно не отдельная сфера, ведь эти компании являются одной частью разных сегментов. Это может быть как фирма, касающаяся IT, разрабатывающей программное обеспечение для ВСУ, или непосредственно производитель, относящийся к промышленности", - рассказала старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine Анастасия Качан.

Инфографика: CBRE Ukraine

Показатель "военных компаний", по подсчетам CBRE Ukraine, достаточно размыт по всем отраслям, однако демонстрирует весомый спрос – около 30-40%. Такой клиент формирует другие тренды.

Поскольку арендодатели избегают риска – не хотят ставить под удар свои объекты и других арендаторов, и часто отказывают в аренде военным и медицинским компаниям, рынку приходится адаптироваться под новые нужды.

"Учитывая, что компаниям, связанным с военной деятельностью, нелегко найти помещение в аренду, рынок предлагает более сложные механизмы удовлетворения этих потребностей. В частности, они формируют спрос на покупку недвижимости, покупку земельных участков и даже строительство, формируя субрынки", - пояснила Анастасия Качан.

Больше о том, что происходит на рынке в I полугодии 2025 года читайте в статье "Как меняется рынок офисной недвижимости: 5 новых трендов".

Также сообщалось, что аренда офисов продолжает дешеветь.