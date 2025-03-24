Аренда офисов продолжает дешеветь

Арендные ставки в бизнес-центрах Киева в первые месяцы 2025 года продолжают уменьшаться. В прошлом году эксперты фиксировали такую же тенденцию на рынке офисной недвижимости.

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Дальнейшее понижение арендных ставок в офисах происходит на фоне увеличения нагрузки на арендаторов. Еще в августе 2024-го аренда на объекты класса "А" уменьшились на 10% и достигли самых низких показателей эффективной прайм арендной ставки за последние 10 лет.

Как отметили аналитики UTG в последнем исследовании коммерческого рынка недвижимости, эти изменения напрямую связаны с ростом стоимости энергоносителей, удорожанием коммунальных платежей (необходимостью генераторов, потери электроэнергии/рабочего времени из-за тревог), а с ними и OPEX – из-за роста вакантности и распределения эксплуатационных платежей.

По данным аналитиков, в феврале 2025 г. аренда за 1 кв. м офисной площади обходилась в классе «А» $17,2, в классе «В» – $11,7, в классе «С» – $9,3 (без учета НДС, OPEX, КП, BOMA).

Инфографика: UTG

При этом средневзвешенная вакантность в бизнес-центрах Киева в начале 2025 года составляла: в классе А среднем 28,6%, В примерно 21,5% и в классе С 14,6%.

В то же время на рынке складов во время войны ситуация прямо противоположная - вакантность помещений критически низкая, что способствует росту арендных ставок.

Как отмечают в UTG, офисная недвижимость Украины продолжает переживать сложные времена. Ведь замедление темпов развития сермента началось еще во времена пандемии.

"После 2016-2019 годов, когда развитие IT компаний спровоцировали стремительный рост активности и реанимировали практически все законсервированные, замороженные или отложенные проекты, в коронавирусные 2020-2021 годы сегмент продемонстрировал значительное замедление динамики: снижение поглощения офисных площадей, передают персонал.

Вооруженная агрессия РФ привела к началу массового оттока международных компаний. Учитывая массированные удары по энергетической инфраструктуре страны со стороны окупантов, непредсказуемые отключения электроэнергии и сложность привлечения новых клиентов свели административно-деловую девелоперскую активность в этом сегменте почти до нуля.

Война вслед за мировой пандемией коронавируса привела к снижению доходной части у большинства компаний при сохранении обязательств перед контрагентами, фондом оплаты труда персонала, налоговыми вычетами и т.д.

На этом фоне наблюдается изменение форматов арендаторов, сокращение занимаемых площадей, переезд в отдаленные от центра районы. Крупнейшие украинские корпорации перевели сотрудников из съемных помещений в собственную административную недвижимость.

Ряд компаний свернули маловостребованные представительские офисы, мелкие и средние рационализируют расходную часть. Продолжается распространенная практика работы на территории дома, начатая во время короновируса, которая даже углубилась из-за угрозы мобилизации и работников ТЦК.

Прогноз на 2025 год: чего официровать на рынке офисов

По прогнозам аналитиков компании UTG, в ближайшие несколько лет ожидается высокая волатильность макроэкономической ситуации. Даже при лояльности и поддержке международной общественности Украины и возможном вступлении в состав ЕС и НАТО – количество иностранных компаний, как потребителей офисной недвижимости, не позволит быстро поглотить все существующее предложение.

Учитывая последние мировые тенденции в сегменте информационных технологий и призывы транснациональных компаний-гигантов к оптимизации и дальнейшим сокращениям, ИТ рынок в ближайшие годы ожидает затишье.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что в Киеве появится еще 400 тысяч. кв. метров офисных площадей в 2025 году.