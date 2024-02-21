Офисный фонд Киева растет, но еще в разы меньше, чем у Варшавы или Будапешта

В Киеве продолжают строить БЦ, однако темпы ввода в эксплуатацию новых офисных помещений замедлились из-за войны.

В 2023 году в Киеве сдали в эксплуатацию 13 000 кв. м новых офисных площадей, в результате чего общий качественный фонд достиг 2,25 млн кв. м.

Как рассказали Delo.ua в компании Colliers Ukraine, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году в столице было введено в эксплуатацию около 65 000 кв.м офисов, однако все это объекты на завершающей стадии строительства. Хотя некоторые девелоперы продолжают возводить проекты, начатые в 2022 году, процесс все же значительно замедлился.

Учитывая численность населения (3,6 млн) – это достаточно низкий показатель для крупной европейской столицы. Для сравнения:

офисный фонд Варшавы – 6,25 млн кв. м (население: 1,8 млн);

офисный фонд Бухареста – 3,3 млн кв. м (население: 2,2 млн);

офисный фонд Будапешта – 4,3 млн м2 (население: 1,7 млн).

За два года войны, по данным компании UTG, в Киеве открылось 10 бизнес-центров:

БЦ Magnett (ул. В. Васильковская, 139, GLA ≈ 43 тыс. кв. м),

БЦ Aria (бул. Михновского, 15а, 3 тыс. кв. м),

ТОЦ Hlybochytsky (ул. Глубочицкая, 44, 6 тыс. кв. м),

TAS Podol (ул.Оленовская, 23, 18 тыс. кв. м),

БЦ по просп. Желаемая, 151, 13 тыс. кв. м),

ТОЦ Lake Plaza (ул. Героев полка Азов, 12, 5 тыс. кв. м),

Pixel Hub (пр. Оболонский, 1, 2,2 тыс. кв. м).

БЦ Twelve (ул. Новоконстантиновская, 12, 13,3 тыс. кв. м),

GRADIENT.Business Center (ул. Короленковская, 4-6, 20 тыс. кв. м),

БЦ по пр. В. Лобановского, 96 (2 тыс. кв. м),

достроен БЦ "Нивки Сити" (пр. Берестейский, 67, GLA ≈ 8,6 тыс. кв. м).

Динамика ввода в эксплуатацию профессиональных бизнес-центров в Киеве (2010–2023), тыс. кв. м. Инфографика: Colliers Ukraine



В то же время значительный объем офисов был выведен из эксплуатации в 2022 году из-за повреждений вследствие ракетных атак РФ: минус 53 тыс. кв. м:

БЦ 101 на ул. Гетьмана Павла Скоропадского, 57,

БЦ Retroville на просп. Правды, 47

До конца 2024 года на рынке заявлено ввод в эксплуатацию примерно офисных 51 000 кв.м в пределах четырех проектов. Новые постройки будут преимущественно небольшими и средними объектами класса "В", за исключением БЦ Heritage класса "А".

А в ближайшие пять лет, по данным UTG, рынок офисов Киева может расшириться на треть, девелоперы заявили о вводе в эксплуатацию около 800 тыс. кв. м в БЦ.

Если посмотреть на анонсированный девелопмент, то это еще более 30 проектов общей площадью почти 800 тыс. кв. м. Среди них целые города, которые проектировались не просто под потенциально ключевого арендатора IT, а составляют новый пласт современного формата недвижимости, комбинируя жилую и офисно. -торговая функция. Один из них - проект делового центра на ул.Протасов Яр/ул.Ямская с офисной составляющей более 300 тыс. кв. м", - сообщил руководитель департамента юридического консалтинга UTG Константин Олейник.

В списке заявленных проектов на ближайшие годы:

МФК Capital Towers (ex-ITT Plaza) ул. Короленковская, 16–20, 48,6 тыс. кв. м

Бизнес-парк NUVO (ул. Жилянская, 47, 25 тыс. кв. м)

БФК Metropole (ул.В. Васильковская, 91-93, 18 тыс. кв. м),

БЦ Liner (ул. Новоконстантиновская, 17, 25 тыс. кв. м),

МФК Intergal City (ул. Старонаводницкая, 16б, 30 тыс. кв. м),

МФК Arsenal Plaza (ул. Грушевского, 36-40, 30 тыс. кв. м),

БЦ Grand Step (II июн., ул. Дашавская, 29,2 тыс. кв. м),

БЦ Nobel (Лыбидская площадь, 27,5 тыс. кв. м)

три кампуса UNIT. City (ул.Дорогожицкая, 3) – В16 площадью 9,1 тыс. кв. м, В17 – 12,4 тыс. кв. м, В18 – 18,9 тыс. кв. м,

БЦ на ул. Канальная, 33,4 тыс. кв. м,

БЦ ул.Жилянская, 24 (25 тыс. кв. м).

Однако можно ожидать задержек с вводом в эксплуатацию, поскольку долговое финансирование остается практически недоступным, а спрос на офисные помещения будет оставаться сдержанным, отметили в комментарии Delo.ua аналитики CBRE.

Учитывая, что ИТ-индустрия, являвшаяся долгое время основным двигателем спроса на офисные помещения, переосмысливает свою стратегию, оптимизируя использование офисных площадей, рост рынка в ближайшие годы приостановится.

"Текущие арендные ставки, высокий уровень вакантности, соотношение спроса и предложения и прогнозируемые сроки восстановления – все это свидетельствует, что в ближайшие годы большие строительства новых объектов будут маловероятными", – пояснили в Colliers.

Больше о развитии рынка офисной недвижимости во время войны читайте в статье Delo.ua "Железные офисы: почему рынок коммерческой недвижимости продолжает расти, несмотря на падение ставок".