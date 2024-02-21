Офісний фонд Києва росте, але досі в рази менший, ніж у Варшави чи Будапешта

У Києві продовжують будувати БЦ, проте темпи введення в експлуатацію нових офісних приміщень сповільнилося через війну.

У 2023 році у Києві здали в експлуатацію 13 000 кв. м нових офісних площ, внаслідок чого загальний якісний фонд сягнув 2,25 млн кв. м.

Як розповіли Delo.ua в компанії Colliers Ukraine, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році в столиці було введено в експлуатацію близько 65 000 кв.м офісів, проте це все об'єкти на завершальній стадії будівництва. Хоча деякі девелопери продовжують зводити проєкти, розпочаті в 2022 році, процес усе ж значно сповільнився.

З огляду на кількість населення (3,6 млн) - це досить низький показник для крупної європейськох столиці. Для порівняння:

офісний фонд Варшави - 6,25 млн кв. м (населення: 1,8 млн);

офісний фонд Бухареста - 3,3 млн кв. м (населення: 2,2 млн);

офісний фонд Будапешта - 4,3 млн м2 (населення: 1,7 млн).

За два роки війни, за даними компанії UTG, у Києві відкрилось 10 бізнес-центрів:

БЦ Magnett (вул. В. Васильківська, 139, GLA ≈ 43 тис. кв. м),

БЦ Aria (бул. Міхновського, 15а, 3 тис. кв. м),

ТОЦ Hlybochytsky (вул. Глибочицька, 44, 6 тис. кв. м),

TAS Podol (вул.Оленівська, 23, 18 тис. кв. м),

БЦ на просп. Бажана, 151, 13 тис. кв. м),

ТОЦ Lake Plaza (вул. Героїв полку Азов, 12, 5 тис. кв. м),

Pixel Hub (пр. Оболонський, 1, 2,2 тис. кв. м).

БЦ Twelve (вул. Новокостянтинівська, 12, 13,3 тис. кв. м),

GRADIENT.Business Center (вул. Короленківська, 4-6, 20 тис. кв. м),

БЦ на пр. В. Лобановського, 96 (2 тис. кв. м),

добудовано БЦ "Нивки Сіті" (пр. Берестейський, 67, GLA ≈ 8,6 тис. кв. м).

Динаміка вводу в експлуатацію професійних бізнес-центрів в Києві (2010-2023), тис. кв. м. Інфографіка: Colliers Ukraine



Водночас значний об'єм офісів було виведено з експлуатації в 2022 через пошкодження внаслідок ракетних атак РФ: мінус 53 тис. кв. м:

БЦ 101 Tower на вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 57,

БЦ Retroville на просп. Правди, 47

До кінця 2024 року на ринку заявлено введення в експлуатацію приблизно офісних 51 000 кв.м у межах чотирьох проєктів. Нові будівлі будуть переважно невеликими та середніми об'єктами класу "В", за винятком БЦ Heritage класу "А".

А в найближчі п'ять років, за даними UTG, ринок офісів Києва може розширитися на третину, девелопери заявили про введення в експлуатацію близько 800 тис. кв. м у БЦ.

"Якщо подивитися на анонсований девелопмент, то це ще понад 30 проєктів загальною площею майже 800 тис. кв. м. Серед них цілі міста, які проєктувалися не просто під потенційно ключового орендаря IT, а становлять новий пласт сучасного формату нерухомості, комбінуючи житлову та офісно-торговельну функцію. Один із них - проєкт ділового центру на вул.Протасів Яр/вул.Ямська з офісною складовою понад 300 тис. кв. м", - повідомив керівник департаменту юридичного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

У списку заявлених проєктів на найближчі роки:

МФК Capital Towers (ex-ITT Plaza) вул. Короленківська, 16-20, 48,6 тис. кв. м

Бізнес-парк NUVO (вул. Жилянська, 47, 25 тис. кв. м)

БФК Metropole (вул.В. Васильківська, 91-93, 18 тис. кв. м),

БЦ Liner (вул. Новокостянтинівська, 17, 25 тис. кв. м),

МФК Intergal City (вул. Старонаводницька, 16б, 30 тис. кв. м),

МФК Arsenal Plaza (вул. Грушевського, 36-40, 30 тис. кв. м),

БЦ Grand Step (II чер., вул. Дашавська, 29,2 тис. кв. м),

БЦ Nobel (Либідська площа, 27,5 тис. кв. м)

три кампуси UNIT. City (вул.Дорогожицька, 3) - В16 площею 9,1 тис. кв. м, В17 - 12,4 тис. кв. м, В18 - 18,9 тис. кв. м,

БЦ на вул.Канальна, 33,4 тис. кв. м,

БЦ вул.Жилянська, 24 (25 тис. кв. м).

Однак можна очікувати затримок із введенням в експлуатацію, оскільки боргове фінансування залишається практично недоступним, а попит на офісні приміщення загалом залишатиметься стриманим, зазначили в коментарі Delo.ua аналітики CBRE.

Враховуючи те, що ІТ-індустрія, яка довгий час була основним рушієм попиту на офісні приміщення, переосмислює свою стратегію, оптимізуючи використання офісних площ, зростання ринку у найближчі роки призупинеться.

"Поточні орендні ставки, високий рівень вакантності, співвідношення попиту і пропозиції та прогнозовані терміни відновлення - усе це свідчить, що в найближчі роки великі будівництва нових об'єктів будуть малоймовірними", - пояснили в Colliers.