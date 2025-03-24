- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Оренда офісів продовжує дешевшати
Орендні ставки в бізнес-центрах Києва у перші місяці 2025 року продовжують зменшуватись. Торік експерти фіксували таку ж тенденцію на ринку офісної нерухомості.
Подальше зниження орендних ставок в офісах відбувається на тлі збільшення навантаження на орендарів. Ще всерпні 2024-го оренда на об'єкти класу “А” зменшились на 10% і досягли найнижчих показників ефективної прайм орендної ставки за останні 10 років.
Як зазначили аналітики UTG в останньому дослідженні комерційного ринку нерухомості, ці зміни прямо пов'язані із зростанням вартості енергоносіїв, здорожчанням комунальних платежів (необхідністю генераторів, втрати електроенергії / робочого часу через тривоги), а з ними і OPEX – через зростання вакантності та розподілу експлуатаційних платежів на меншу кількість операторів.
За даними аналітиків, в лютому 2025 оренда за 1 кв. м офісної площі обходилася в класі «А» $17,2, у класі «В» - $11,7, у класі «С» - $9,3 (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA).
При цьому середньозважена вакантність у бізнес-центрах Києва на початку 2025 року складала: у класі «А» середньому 28,6%, «В» приблизно 21,5% та в класі «С» – 14,6%.
Як наголошують в UTG, офісна нерухомість України продовжує переживати складні часи. Адже сповільнення темпів розвитку серменту почалосьще в часи пандемії.
"Після 2016-2019 років, коли розвиток IT компаній спровокували стрімке зростання активності та реанімували практично всі законсервовані, заморожені або відкладені проекти, у коронавірусні 2020-2021 роки сегмент продемонстрував значне уповільнення динаміки: зниження поглинання офісних площ, переведення персоналу на віддалений режим роботи", - пояснюють в компанії.
Збройна агресія РФ призвела до початку масового відтоку міжнародних компаній. Зважаючи на масовані удари по енергетичній інфраструктурі країни з боку окупантів, непередбачувані відключення електроенергії та складність залучення нових клієнтів звели адміністративно-ділову девелоперську активність у цьому сегменті майже до нуля.
Війна услід за світовою пандемією коронавірусу призвели до зниження доходної частини у більшості компаній при збереженні зобов’язань перед контрагентами, фондом оплати праці персоналу, податковими відрахуваннями тощо.
На цьому тлі спостерігається зміна форматів орендарів, скорочення займаних площ, переїзд у віддалені від центру райони. Найбільші українські корпорації перевели співробітників із орендованих приміщень у власну адміністративну нерухомість.
Низка компаній звернули малозатребувані представницькі офіси, дрібні та середні раціоналізують витратну частину. Продовжується поширена практика праці з дома, розпочата під час короновірусу, яка навіть поглибилася через загрозу мобілізації та працівників ТЦК.
Прогноз на 2025 рік: чого офікувати на ринку офісів
За прогнозами аналітиків компанії UTG, в найближчі кілька років очікується висока волатильність макроекономічної ситуації. Навіть за лояльності та підтримки міжнародної громадськості до України та можливого вступу до складу ЄС і НАТО – кількість іноземних компаній, як споживачів офісної нерухомості, не дозволить швидко поглинути усю наявну пропозицію.
Зважаючи на останні світові тенденції в сегменті інформаційних технологій та заклики транснаціональних компаній-гігантів до оптимізації та подальших скорочень, ІТ ринок в найближчі роки очікує затишшя.
Раніше Delo.ua повідомляло про те, що у Києві з'явиться ще 400 тис. кв. метрів офісних площ у 2025 році.