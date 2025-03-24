Оренда офісів продовжує дешевшати

Орендні ставки в бізнес-центрах Києва у перші місяці 2025 року продовжують зменшуватись. Торік експерти фіксували таку ж тенденцію на ринку офісної нерухомості.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Подальше зниження орендних ставок в офісах відбувається на тлі збільшення навантаження на орендарів. Ще всерпні 2024-го оренда на об'єкти класу “А” зменшились на 10% і досягли найнижчих показників ефективної прайм орендної ставки за останні 10 років.

Як зазначили аналітики UTG в останньому дослідженні комерційного ринку нерухомості, ці зміни прямо пов'язані із зростанням вартості енергоносіїв, здорожчанням комунальних платежів (необхідністю генераторів, втрати електроенергії / робочого часу через тривоги), а з ними і OPEX – через зростання вакантності та розподілу експлуатаційних платежів на меншу кількість операторів.

За даними аналітиків, в лютому 2025 оренда за 1 кв. м офісної площі обходилася в класі «А» $17,2, у класі «В» - $11,7, у класі «С» - $9,3 (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA).

Інфографіка: UTG

При цьому середньозважена вакантність у бізнес-центрах Києва на початку 2025 року складала: у класі «А» середньому 28,6%, «В» приблизно 21,5% та в класі «С» – 14,6%.

Як наголошують в UTG, офісна нерухомість України продовжує переживати складні часи. Адже сповільнення темпів розвитку серменту почалосьще в часи пандемії.

"Після 2016-2019 років, коли розвиток IT компаній спровокували стрімке зростання активності та реанімували практично всі законсервовані, заморожені або відкладені проекти, у коронавірусні 2020-2021 роки сегмент продемонстрував значне уповільнення динаміки: зниження поглинання офісних площ, переведення персоналу на віддалений режим роботи", - пояснюють в компанії.

Збройна агресія РФ призвела до початку масового відтоку міжнародних компаній. Зважаючи на масовані удари по енергетичній інфраструктурі країни з боку окупантів, непередбачувані відключення електроенергії та складність залучення нових клієнтів звели адміністративно-ділову девелоперську активність у цьому сегменті майже до нуля.

Війна услід за світовою пандемією коронавірусу призвели до зниження доходної частини у більшості компаній при збереженні зобов’язань перед контрагентами, фондом оплати праці персоналу, податковими відрахуваннями тощо.

На цьому тлі спостерігається зміна форматів орендарів, скорочення займаних площ, переїзд у віддалені від центру райони. Найбільші українські корпорації перевели співробітників із орендованих приміщень у власну адміністративну нерухомість.

Низка компаній звернули малозатребувані представницькі офіси, дрібні та середні раціоналізують витратну частину. Продовжується поширена практика праці з дома, розпочата під час короновірусу, яка навіть поглибилася через загрозу мобілізації та працівників ТЦК.

Прогноз на 2025 рік: чого офікувати на ринку офісів

За прогнозами аналітиків компанії UTG, в найближчі кілька років очікується висока волатильність макроекономічної ситуації. Навіть за лояльності та підтримки міжнародної громадськості до України та можливого вступу до складу ЄС і НАТО – кількість іноземних компаній, як споживачів офісної нерухомості, не дозволить швидко поглинути усю наявну пропозицію.

Зважаючи на останні світові тенденції в сегменті інформаційних технологій та заклики транснаціональних компаній-гігантів до оптимізації та подальших скорочень, ІТ ринок в найближчі роки очікує затишшя.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що у Києві з'явиться ще 400 тис. кв. метрів офісних площ у 2025 році.