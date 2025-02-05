У Києві з'явиться ще 400 тис. кв. метрів офісних площ у 2025 році

Офісний ринок залишається одним з найбільш проблемних сегментів комерційної нерухомості. За три роки війни у бізнес-центрах рекордно впали орендні ставки. Проте на ринок все одно обіцяють вивести сотні тисяч квадратів професійних офісних площ.

Вакантність площ у бізнес-центрах Києва станом на січень-лютий 2025 залишається критично високою - від 15% до 28% у різних класах, тоді як на ринку складів цей показник близький до 1-1,5%.

Бізнес-центри продовжують потерпати від втрати ключових клієнтів. У першу чергу - це IT-сектор, який у 2024 році продовжував поглиблюватись. Окрім переїзду в західні регіони, вже 13% всього ІТ-персоналу України релокувалисята легалізувалися за кордоном, повідомили Delo.ua в команії UTG.

З іншого боку продовжує скорочуватись кількість представлених в Україні міжнародних компаній та їх представництв - також основних споживачів професійної офісної нерухомості. Левова частина міжнародних фінансових установ, які залишили Україну (або значно скоротили адміністративний персонал) після Світової економічної кризи 2008 року, так і не повернулися.

Інфографіка: NAI Ukraine

Окрім впливу війни на ринок, на український офісний тисне загально світовий негативний тренд. Йдеться про уповільнення світової економіки, зниження прибутків, припинення найму та оптимізації персоналу.

"229 фірм світу, включаючи найбільших IT гігантів скорочують ІТ-співробітників три роки поспіль (в 2022 = -165 000, в 2023 = -264000, в 2024 = -151 000). Корпорації закликають співробітників готуватися до подальших скорочень. Цей тренд поступово впливає і на український ІТ ринок", - наголосив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

Орендні ставки в Бізнес-центрах Києва стабілізувались. Інфографіка: NAI Ukraine

В грудні 2024 ставки стабілізувалися, а оренда за квадратного метру обходилася в класі «А» = $17,5, у класі «В» = $11,5, у класі «С» = $9,1 (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA). Середньозважена вакантність у бізнес-центрах Києва у 2024 році склаладала: «А» = 28,1%, «В» = 21,8%, «С» = 14,8%.

Кількість вільних площ у столиці ще минулого року перевищила 500 000 кв. м.

Ключовий тренд у Києві зберігається ще з попереднього року: орендарі продовжували вивчати можливості для переїзду в будівлі кращої якості та затребувані локації. Попит залишався зосередженим на об'єктах класу А та якісних об'єктах класу В завдяки привабливим орендним ставкам.

Які офісні центри планують здати у 2025 році

Втім, професійну офісну нерухомість продовжують вводити в експлуатацію, хоча й набагато повільніше, ніж це було до війни. Більшою мірою це все проєкти, розпочаті ще до повномасштабного вторгнення.

За даними UTG, цьогоріч заявлено до здачі близько 400 тис.кв. метрів. Це значна кількість, порівнюючи з попередніми роками. У 2023 році у Києві здали в експлуатацію 13 000 кв. м нових офісних площ, у 2022 - 65 000 кв. м. внаслідок чого загальний якісний фонд сягнув 2,25 млн кв. м.

Загалом заявлено до здачі більше 20 офісних об'єктів в столиці різних класів та розмірів. Найбільші з них:

МФК Capital Towers (клас А), вул. Короленківська - 48 600 кв.м,

(клас А), вул. Короленківська - БЦ на вул. Канальна - 33 400 кв.м,

на вул. Канальна МФК Integral city (B+), вул. Старонаводницька - 30 000 кв.м,

(B+), вул. Старонаводницька - МФК Arsenal plaza (А), вул Грушевського - 30 000 кв. м,

(А), вул Грушевського БЦ Grand step (B+) , вул Дашавська - 29 000 кв. м,

(B+) вул Дашавська БЦ Nobel (B), Либідська площа - 27 500 кв. м,

(B), Либідська площа БЦ Nuvo (А), вул. Жилянська - 25 000 кв. м,

(А), вул. Жилянська БЦ Liner (В) , вул. Новокостянтинівська - 25 000 кв. м,

(В) вул. Новокостянтинівська - МФК Metropol (А), вул. Велика Васильківська - 18 000 кв. м,

(А), вул. Велика Васильківська БЦ "Олегівський" (В), вул. Нижній Вал - 13 000 кв.м.

Окрім того,на найближчі роки (2026-2030) заявлений ще один крупний об'єкт - бізнес парк у Протасовому Яру на 327 000 кв. м.

Водночас, як наголошують в UTG, зважаючи на воєнні ризики, не виключено, що деякі з цих об'єктів будуть здані невчасно - з перенесенням на наступний рік.

Як зазначають аналітики Colliers Ukraine, сьогоднішній об'єм офісних площ все одно це досить низький показник для крупної європейськох столиці, з огляду на кількість населення (3,6 млн). Для порівняння: офісний фонд Варшави складає 6,25 млн кв. м (населення: 1,8 млн), а Бухареста - 3,3 млн кв. м (населення: 2,2 млн), офісний фонд Будапешта - 4,3 млн м2 (населення: 1,7 млн).