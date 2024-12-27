Європейські ринки нерухомості: які країни та сектори стануть магнітом для інвестицій у 2025 році

У 2025 році в багатьох країнах Європи очікують зростання інвестиційної активності, проте вони зосередяться у кількох сегментах ринку.

Ключовий тренд, що спостерігається на ринках країн Європи, зводиться до того, що наступного року бізнес буде інвестувати у першу чергу в житло та логістичний сектор. Капітал по всій Європі зосередиться на секторах із сильними структурними попутними вітрами, йдеться у звіті глобальної консалтингової компанії Knight Frank.

Прибутковість першокласної логістики стабілізувалася на багатьох ринках і починає скорочуватися в таких містах, як Мадрид і Амстердам.

Аналітики зазначають, що сектор роздрібної торгівлі після значної переоцінки в останні роки знову викликає інтерес у інвесторів. Офісний сектор, який підтримується обмеженою пропозицією основних активів, залишається пріоритетом для внутрішніх інвесторів.

"Європейські ринки нерухомості перебувають у захоплюючій ситуації, готові до відновлення. Стабілізація цін і потенційна зміна монетарної політики готують основу для відновлення та викликають обережний оптимізм інвесторів", - пояснює керуючий директор Knight Frank Майк Боуден, якого цитує Property Forum.

У Чеській Республіці очікується зростання інвестиційної активності в наступному році. Внутрішні покупці зберігають домінування з більш ніж 80% часткою ринку, і ця тенденція, як очікується, збережеться до 2025 року.

Водночас у 2025 році очікується подальше зниження попиту на офісні приміщення під впливом скорочення чисельності персоналу в секторі IT&C, який є найбільшим локальним рушієм попиту, і підвищенням податків, що впливає на економічний клімат.

Очікується, що ставки оренди, які зросли на 1-2 євро/кв. м у ключових місцях за останні роки, стабілізуються у 2025 році. Майбутнє підвищення залежить від економічних показників, але нові проекти, заплановані на 2026-2027 роки, вже пропонують підвищену орендну плату.

На ринку нерухомості Німеччини очікують активності інвесторів завдяки пом’якшенню грошово-кредитної політики. А збільшення кількості офісних приміщень, що працюють за принципами ESG, сприятиме зростанню орендної плати.

У той же час ринок Франції вступає в новий цикл, коли сектори роздрібної торгівлі та логістики демонструють потенціал зростання на тлі відновлення споживання домашніх господарств.

В Італії, як прогнозується, обсяги транзакцій по всій країні зростуть до середнього рівня за 10 років із стійким інтересом до логістичних, житлових і готельних активів.

В Іспанії економічна динаміка сприяє зростанню, і очікується здорожчання оренди у секторах з високим попитом, зокрема таких як офіси та логістика.

Водночас аналітики компанії прогнозують зростання цін на елітне житло ринках Європи та світу після значного здешевлення в часи пандемії. Згідно з прогнозом на 2025 рік, передбачається подальше здорожчання цін на житло бізнес-класу в Дубаї, Нью-Йорку, Женеві та Парижі.

Knight Frank - глобальна консалтингова компанія з нерухомості зі штаб-квартирою у Лондоні. Мережа компанії налічує понад 488 офісів у 57 країнах і понад 20 000 людей, які управляють комерційною, сільськогосподарською та житловою нерухомістю вартістю понад $817 мільярдів.

Як повідомляло Delo.ua, у бізнес-центрах Львова різко впали орендні ставки, у Києві ціни ще тримаються.