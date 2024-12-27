Европейские рынки недвижимости: какие страны и секторы станут магнитом для инвестиций в 2025 году

В 2025 году во многих странах Европы ожидается рост инвестиционной активности, однако они сосредоточятся в нескольких сегментах рынка.

Ключевой тренд, который наблюдается на рынках Европы, сводится к тому, что в следующем году бизнес будет инвестировать в первую очередь в жилье и логистический сектор. Капитал по всей Европе сосредоточится на секторах с сильными структурными попутными ветрами, говорится в отчете глобальной консалтинговой компании Knight Frank.

Доходность первоклассной логистики стабилизировалась на многих рынках и начинает сокращаться в таких городах, как Мадрид и Амстердам.

Аналитики отмечают, что сектор розничной торговли после значительной переоценки в последние годы снова вызывает интерес у инвесторов. Офисный сектор, который поддерживается ограниченным предложением основных активов, остается приоритетом для внутренних инвесторов.

"Европейские рынки недвижимости находятся в увлекательной ситуации, готовые к восстановлению. Стабилизация цен и потенциальная смена монетарной политики готовят основу для восстановления и вызывают осторожный оптимизм инвесторов", — объясняет управляющий директор Knight Frank Майк Боуден, цитируемый Property Forum .

В Чешской Республике ожидается рост инвестиционной активности в следующем году. Внутренние покупатели сохраняют доминирование с более чем 80% долей рынка, и эта тенденция, как ожидается, сохранится до 2025 года.

В то же время, в 2025 году ожидается дальнейшее снижение спроса на офисные помещения под влиянием сокращения численности персонала в секторе IT&C, который является крупнейшим локальным двигателем спроса, и повышением налогов, что влияет на экономический климат.

Ожидается, что ставки аренды, выросшие на 1-2 евро/кв. м в ключевых местах за последние годы, стабилизируются в 2025 году. Предстоящее повышение зависит от экономических показателей, но новые проекты, запланированные на 2026-2027 годы, уже предлагают повышенную арендную плату.

На рынке недвижимости Германии ожидают активности инвесторов благодаря смягчению денежно-кредитной политики. А увеличение количества офисных помещений, работающих по принципам ESG, будет способствовать росту арендной платы.

В то же время, рынок Франции вступает в новый цикл, когда секторы розничной торговли и логистики демонстрируют потенциал роста на фоне возобновления потребления домашних хозяйств.

В Италии, как прогнозируется, объемы транзакций по всей стране возрастут до среднего уровня за 10 лет с устойчивым интересом к логистическим, жилищным и гостиничным активам.

В Испании экономическая динамика способствует росту и ожидается удорожание аренды в секторах с высоким спросом, в частности таких как офисы и логистика.

В то же время аналитики компании прогнозируют рост цен на элитное жилье на рынках Европы и мира после значительного удешевления во времена пандемии. Согласно прогнозу на 2025 год, предполагается дальнейшее удорожание цен на жилье бизнес-класса в Дубае, Нью-Йорке, Женеве и Париже.

Knight Frank – глобальная консалтинговая компания по недвижимости со штаб-квартирой в Лондоне. Сеть компании насчитывает более 488 офисов в 57 странах и более 20 000 человек, управляющих коммерческой, сельскохозяйственной и жилой недвижимостью стоимостью более 817 миллиардов долларов.

Как сообщало Delo.ua, в бизнес-центрах Львова резко упали арендные ставки, в Киеве цены еще держатся.