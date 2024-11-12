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В бизнес-центрах Львова рухнули арендные ставки, в Киеве цены все еще держатся
Бизнес-центры Львова переживают сложное время на третий год войны - вакантность помещений выросла до 34%. Чтобы выжить, компании меняют стратегию работы с арендаторами.
Падение спроса на аренду офисов Львова привело к падению цен на 21% год к году до $7-$16 кв.м/мес (без НДС и ОРЭХ). Более всего подешевели офисные площади класса А: высокий уровень вакантности, даже на фоне привлекательных арендных ставок, сообщили Delo.ua в консалтинговой компании CBRE.
Чтобы обеспечить заполненность объектов, арендодатели прибегают к разным стратегиям — пересматривают офисные концепции в сторону уменьшения площадей с их разделением на несколько меньших офисов, сдают в аренду готовые помещения с ремонтом и увеличивают гибкость коммерческих условий в соответствии с реалистичными ожиданиями рынка.
В Киеве арендные ставки в объектах класса А и В в течение последнего квартала остались без изменений и колебались в диапазоне $16-22/кв.м/мес и $8-15/кв.м/мес. Эффективная арендная ставка на лучшие объекты осталась стабильной на уровне $19/кв.м/месяц.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Арендодатели и владельцы бизнес-центров пытаются удержать существующих арендаторов, а арендные скидки и специальные условия в противовес привлечению новых пользователей стали ключевыми рычагами в арендных отношениях.
В структуре арендных сделок по размеру преобладали небольшие сделки площадью 100-300 кв.м, являющиеся наиболее популярным форматом для аренды среди малого и среднего бизнеса. Следуя тенденциям предыдущих лет, в 2024 году наблюдался явный дефицит крупных сделок. Кроме ИТ сектора, международные компании, также поглощающие большие площади, остаются в своих текущих офисах, избегая переезда через его стоимость и для сохранения стабильности рабочих процессов.
Растущая конкуренция на рынке требует от арендодателей гибкости и готовности к актуальным вызовам, чтобы оставаться привлекательными для арендаторов, отметила Анастасия Качан, старший консультант по офисной недвижимости CBRE Ukraine.
По ее словам, в противоположность предыдущим трендам, где основной спрос формировали представители IT сектора, которые нуждались в соответствующем формате и размере помещений, сегодня спрос формируют преимущественно представители локального малого и среднего бизнеса, что соответственно отражается на структуре спроса.
Ведь этот сегмент арендаторов выбирает небольшие площади, не требующие дополнительных вложений и готовые к использованию, поэтому арендодателям важно адаптировать свои предложения под актуальные потребности рынка.
Детальнее о том, что происходит на офисном рынке Киева и Львова, читайте в статье Delo.ua "Офисная резильентность: новые стратегии выживания бизнес-центров Киева и Львова".