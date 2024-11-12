У бізнес-центрах Львова різко впали орендні ставки, у Києві ціни ще тримаються

Бізнес-центри Львова переживають складні часи на третій рік війни - вакантність приміщень виросла до 34%. Щоб вижити, компанії міняють стратегії роботи з орендарями.

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Падіння попиту на оренду офісів Львова призвела до падіння цін на 21% рік до року - до $7-$16 кв.м/міс (без ПДВ та ОРЕХ). Найбільше подешевшали офісні площі класу А: високий рівень вакантності, навіть на тлі привабливих орендних ставок, повідомили Delo.ua в консалтинговій компанії CBRE.

Щоб забезпечити заповність об’єктів, орендодавці вдаються до різних стратегій - переглядають офісні концепції у бік зменшення площ з їх розділенням на кілька менших офісів, здають в оренду вже готові приміщення з ремонтом та збільшують гнучкість комерційних умов відповідно до реалістичних очікувань ринку.

Порівняння ключових даних на офісному ринку Києва та Львова. Дані: CBRE

У Києві орендні ставки в об'єктах класу А і В протягом останнього кварталу залишились без змін і коливалися в діапазоні $16-22/кв.м/міс та $8-15/кв.м/міс. Ефективна орендна ставка на найкращі об'єкти залишилася стабільною на рівні $19/кв.м/місяць.

Динаміка орендних ставок у Києві. Інфографіка: CBRE

Орендодавці та власники бізнес-центрів намагаються утримати існуючих орендарів, а орендні знижки та спеціальні умови, на противагу залучення нових користувачів, стали ключовими важелями в орендних відносинах.

У структурі орендних угод за розміром переважали невеликі угоди площею 100-300 кв.м, що є найбільш популярним форматом для оренди серед малого та середнього бізнесу. Слідуючи тенденції попередніх років, у 2024 спостерігався явний дефіцит великих угод. Окрім ІТ сектору, міжнародні компанії, які також поглинають великі площі, залишаються у своїх поточних офісах, уникаючи переїзду через його вартість та задля збереження стабільності робочих процесів.

Зростаюча конкуренція на ринку вимагає від орендодавців гнучкості та готовності до актуальних викликів, аби залишатися привабливими для орендарів, наголосила Анастасія Качан, старший консультант з офісної нерухомості CBRE Ukraine.

За її словами, на противагу попереднім трендам, де основний попит формували представники IT сектору, що потребували відповідного формату та розміру приміщень, сьогодні попит формують переважно представники локального малого та середнього бізнесу, що, відповідно, відображається на структурі попиту.

Адже цей сегмент орендарів обирає невеликі площі, що не вимагають додаткових капіталовкладень та готові до використання, тому орендодавцям важливо адаптувати свої пропозиції під актуальні потреби ринку.

Детальніше про те, що відбувається на офісному ринку Києва та Львова, читайте у статті Delo.ua "Офісна резильєнтність: новы стратегії виживання бізнес-центрів Києва та Львова".